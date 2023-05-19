Грузовик влетел в дорожников на «Коле» под Петербургом, водителя зажало в кабине

Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью на Мурманском шоссе недалеко от Петербурга.
Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, около 4 часов утра поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга получил информацию и ДТП на 73-м километре трассы «Кола». Там грузовой «Форд» врезался в попутный прицеп дорожной службы. Водитель грузовика получил травмы, спасатели деблокировали его и передали сотрудникам скорой помощи.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что ДТП с двумя автомобилями произошло в 3:50. Пострадал один водитель.