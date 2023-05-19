Минобрнауки: Магистратура будет не во всех вузах, а прием туда ужесточат

Программа магистратуры теперь будет не во всех российских вузах. Об этом 19 мая заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании итоговой коллегии ведомства.



«Все-таки не может быть магистратура реализована во всех без исключения российских вузах», — отметил он (цитата по ТАСС).



Ведомство считает, что регулятор должен иметь право отбора вузов: «Не в жесткой, возможно, в такой мягкой форме, но это должно быть. В любом случае, по-другому оцениваться, нежели сегодня».



Кроме того, Фальков отметил, что правила приема в магистратуру следует ужесточить и усовершенствовать. В новой системе магистратуру планируют разделить на академическую и профессиональную.

