Минобрнауки: Магистратура будет не во всех вузах, а прием туда ужесточат

Программа магистратуры теперь будет не во всех российских вузах. Об этом 19 мая заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании итоговой коллегии ведомства.
«Все-таки не может быть магистратура реализована во всех без исключения российских вузах», — отметил он (цитата по ТАСС).
Ведомство считает, что регулятор должен иметь право отбора вузов: «Не в жесткой, возможно, в такой мягкой форме, но это должно быть. В любом случае, по-другому оцениваться, нежели сегодня».
Кроме того, Фальков отметил, что правила приема в магистратуру следует ужесточить и усовершенствовать. В новой системе магистратуру планируют разделить на академическую и профессиональную.
Неделю назад президент РФ Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте, направленном на изменение уровней профессионального образования в России. Он устанавливает два уровня высшего образования: базовое высшее и специализированное высшее, а также один уровень профессионального образования — аспирантуру. Также предусмотрены программы магистратуры ординатуры и ассистентуры-стажировки — на уровне специализированного высшего.