Президент России подписал указ об эксперименте по изменению уровней профессионального образования в стране

Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023 года пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования в России. Соответствующий документ размещён 12 мая на официальном интернет-портале правовой информации. Проект устанавливает два уровня высшего образования — базового высшего и специализированного высшего, а также одного уровня профессионального образования — аспирантура. На уровне специализированного высшего предусмотрены программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Срок освоения программ базового высшего образования, согласно указу, — от четырёх до шести лет, тогда как специализированного высшего — от года до трёх лет. «Пилотный проект предусматривает обучение лиц, имеющих высшее образование "специалитет", по программам магистратуры специализированного высшего образования. Такое обучение не является для указанных лиц получением второго или последующего высшего образования», — уточняется в документе.

На студентов всех уровней будут распространяться те же гарантии, права и обязанности, что и для обучающихся, осваивающих программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.