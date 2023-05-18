Регистратор заснял, как машину ГИБДД закинули на ограду на Савушкина

Авария с автомобилем ДПС, которая произошла накануне вечером в Приморском районе Петербурга, попала на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. Полицейская машина в результате повисла на ограждении.

ДТП случилось в 18:29 17 мая на перекрестке улицы Савушкина с Туристской улицей. На записи, опубликованной в телеграм-канале «Мегаполис», видно, что машина ДПС ехала прямо по улице Савушкина со стороны Яхтенной и вылетела на перекресток еще на зеленый сигнал светофора. Минивен Hyundai же повернул со встречного направления налево, когда остальной транспорт на поворот еще ожидал включения стрелки. В результате «Хёндэ» ударил машину ДПС в левый бок и отбросил на тротуар, где она застряла на бетонном ограждении.