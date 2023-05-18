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    Регистратор заснял, как машину ГИБДД закинули на ограду на Савушкина

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    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Авария с автомобилем ДПС, которая произошла накануне вечером в Приморском районе Петербурга, попала на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. Полицейская машина в результате повисла на ограждении.

    ДТП случилось в 18:29 17 мая на перекрестке улицы Савушкина с Туристской улицей. На записи, опубликованной в телеграм-канале «Мегаполис», видно, что машина ДПС ехала прямо по улице Савушкина со стороны Яхтенной и вылетела на перекресток еще на зеленый сигнал светофора. Минивен Hyundai же повернул со встречного направления налево, когда остальной транспорт на поворот еще ожидал включения стрелки. В результате «Хёндэ» ударил машину ДПС в левый бок и отбросил на тротуар, где она застряла на бетонном ограждении.

    В главке сообщали, что экипаж ДПС ехал на сообщение о ДТП с пострадавшими и машина двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Авария с полицейской машиной обошлась без пострадавших.

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