    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, южн

    761мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd80.76eur87.57

    Двигались на ДТП, а тут женщина на «Хёндэ». Как машина полиции оказалась на ограде близ «Беговой»

    6490
    16 комментариев

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти прокомментировали аварию с участием автомобиля ДПС, которая произошла вечером 17 мая на пересечении улиц Савушкина и Туристской.

    читатель «Фонтанки»

    По информации пресс-службы, экипаж ДПС следовал на сообщение о ДТП с пострадавшими. В главке заявляют, что служебный «Хендэ» двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. На перекрестке полицейские столкнулись с другим «Хендэ», под управлением женщины.

    В результате ДТП пострадавших нет, медпомощь никому не понадобилась. Причины и обстоятельства аварии в данный момент устанавливаются.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТП с участием полицейских
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close