Двигались на ДТП, а тут женщина на «Хёндэ». Как машина полиции оказалась на ограде близ «Беговой»

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти прокомментировали аварию с участием автомобиля ДПС, которая произошла вечером 17 мая на пересечении улиц Савушкина и Туристской.
читатель «Фонтанки»
По информации пресс-службы, экипаж ДПС следовал на сообщение о ДТП с пострадавшими. В главке заявляют, что служебный «Хендэ» двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. На перекрестке полицейские столкнулись с другим «Хендэ», под управлением женщины.
В результате ДТП пострадавших нет, медпомощь никому не понадобилась. Причины и обстоятельства аварии в данный момент устанавливаются.