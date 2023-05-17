На Савушкина странная авария с участием машины ДПС собрала толпу зевак

Автомобиль ДПС пробил ограждение в Приморском районе Петербурга. Авария произошла в среду, 17 мая, на пересечении улиц Савушкина и Туристской. Читатели «Фонтанки» шлют видео и фото, на которых помимо служебного транспорта присутствует и толпа зевак.
читатель «Фонтанки»
Любопытно, что полицейская машина наехала на ограждение задом. Как так вышло, неизвестно.
«Фонтанка» уже запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Очевидцы сообщают, что автомобиль стукнулся с очень громким звуком и что из пешеходов, кажется, никто не пострадал.