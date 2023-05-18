Гид начинающего балетомана. Как смотреть новый сериал про хореографа

Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком» Поделиться Поделиться





Сериал «Балет» выходит в онлайн-кинотеатре Wink 18 мая. Проект уникален: в киноисторию органично вплетены семь хореографических постановок — легендарная классика и современный танец. Предлагаем гид начинающего балетомана для тех, кто хочет смотреть премьеру не только с интересом, но и с пониманием.

Новый сериал претендует на статус самого масштабного произведения о балете в современном отечественном кино. Путь от идеи до воплощения занял пять лет (три из них — непосредственно съемки), в которые вместилась пандемия. Процесс включал около 100 съемочных смен во все времена года. В пробах принимали участие больше 1 000 артистов. Кстати, всю классику для сериала снимали на сцене петербургского Михайловского театра — с привлечением сложнейшего оборудования. Почему «Жизель» и «Пахита» стали мировой классикой? Что главное в «Лебедином озере»? Рассказывает солист Мариинского театра и педагог-репетитор Академии танца Бориса Эйфмана Рубен Бобовников. Прочитав этот текст, вы безошибочно узнаете эпизоды из трех постановок в громком телепроекте.

А для вдохновения предлагаем посмотреть видеоролик, снятый для поддержки проекта «Балет» в Петербурге. В конце клипа встроен QR-код со ссылкой на телесериал.



«Пахита»

«Пахита» в постановке Михайловского театра Фото: пресс-служба Михайловского театра Поделиться Поделиться





Мировая премьера «Пахиты» состоялась в 1846 году в Парижской Опере, а уже через год, как всегда и бывало, дошла и до Петербурга. Это была первая постановка легендарного Мариуса Петипа в России. Незатейливый балет-пантомима с очень простеньким сюжетом основывался на популярной в те годы цыганской теме. Юная сирота Пахита из табора, заворожившая танцем молодого наполеоновского офицера, на самом деле оказывается дворянкой — в детстве ее похитили кочевники. Благодаря установленной истине влюбленные могут пожениться.

Первоначальная хореография устарела и не сохранилась. Современная «Пахита» — это, прежде всего, третий акт, поставленный Петипа уже в 80-е годы XIX века. Музыку для него по просьбе хореографа написал Людвиг Минкус. Это так называемое свадебное гран па, которое и превратило танцевальный спектакль, каких было много, в большой классический балет. В нем массово участвует кордебалет, но главное — балерины могут показать свои возможности в сольных номерах. Это настоящее пиршество женских вариаций: за 25 минут вы увидите все, на что способна труппа.

«Еще одна изюминка спектакля — детская мазурка, которая предваряет гран па, — рассказывает Рубен Бобовников. — На сцену выходят ученики хореографического училища младших классов, красиво одетые на польский манер, и исполняют сложную, но эффектную мазурку. Батюшке-царю это всегда нравилось, высокопоставленные зрители умильно смотрели на юных танцоров. Ничего не изменилось и на сегодняшний день: как только с первой музыкальной фразой появляются дети — зал сразу же взрывается аплодисментами».

Третья жемчужина спектакля — па-де-труа в редакции Петипа из первого акта на музыку Эдуара Дельдевеза. Это то, что осталось от классической поставки и включается даже в современные версии.

«Жизель»

«Жизель» в постановке Михайловского театра Фото: пресс-служба Михайловского театра «Жизель» в постановке Михайловского театра Фото: пресс-служба Михайловского театра Поделиться Поделиться





Это ярчайший образец романтического балета, перенесенный в Россию. История о несовместимости мечты об идеальной любви с реальностью. Граф Альберт разбил сердце крестьянке Жизели, которая от горя погибает и становится вилисой. Так в славянской мифологии называли призраков невест, умерших до свадьбы. Не натанцевавшись при жизни, тени по ночам восстают из могил и того, кто окажется на кладбище в этот час, «затанцовывают» до смерти. Такая участь ждала и графа Альберта, который пришел на погост. Он бы неизбежно погиб, если бы не душа Жизели: она все еще любит легкомысленного юношу и не дает другим вилисам его погубить. Завершает действо трогательная сцена прощания главных героев в предрассветной заре.

Именно «Жизель» открыла для всего мира российский балет. Когда «Русские сезоны» Дягилева привезли в Париж спектакль с Анной Павловой и Вацлавом Нижинским, постановку ждал настоящий фурор. Она вернула потерянный было интерес к этому виду сценического искусства. Геометрия современного балета очень близка к тому, что поставил Петипа в 1903 году.

«Спектакль называется «Жизель», но не менее интересна и сложна здесь партия графа Альберта, — объясняет Рубен Бобовников. — Всякий раз исполнители по-своему интерпретируют этот образ. Молодые артисты обычно играют так: главный герой искренне влюблен в Жизель, его вина лишь в том, что он не может жениться на крестьянке. Зрелые исполнители рисуют образ юноши, который решил поиграть, но оказался потрясен смертью девушки. А у кого-то циничный Альберт раскаивается только на кладбище, где его пугают враждебные вилисы. Все великие танцовщики проходят через эту партию: ее исполняли и Нуреев, и Барышников, и каждый был в этой роли очень эффектным».

«Лебединое озеро»

«Лебединое озеро» в постановке Михайловского театра Фото: пресс-служба Михайловского театра Поделиться Поделиться





Этот балет о любви принца и девушки-лебедя начался с гениальной музыки Чайковского. Но первая постановка в Большом театре в 1877 году успеха не имела. Лишь через 20 лет за спектакль взялись все тот же Мариус Петипа и Лев Иванов — и произведение получило второе рождение. Именно Иванов поставил знаменитые «лебединые» сцены на озере. Хореограф придал сценическим птицам облик, близкий к современному, — без бутафорских крыльев с наклеенными перьями. Взамен этого он ввел «танцы рук». В балете появились дуэт Одетты и Зигфрида, знаменитый Танец маленьких лебедей.

Перед тем, как вы начнете смотреть балет, запомните, пожалуйста: каждое «Лебединое озеро» неповторимо. У Чайковского очень большая партитура, поэтому хореографы берут музыкальные фрагменты на свой вкус и вольно их «перетасовывают», самостоятельно определяя длительность фрагментов. Эталонными считаются версии Агриппины Вагановой (1930-е годы — в этой редакции максимально сохранены идеи Петипа) и Константина Сергеева (1950-е годы, до сих пор идет в Мариинском театре).

«Людей всегда волновала магия волшебства: сюжет о женщине, превратившейся в птицу, есть в фольклоре многих народов, — так объясняет популярность балета эксперт. — Это история о женской загадке, которую пытается разгадать мужчина. О женской красоте и грации, которая всегда так восхищает».

Классические постановки для сериала «Балет» снимали в Москве и Петербурге: в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и в Михайловском театре. На экране зрители увидят балетные труппы ведущих театров страны — «Балет Москва», Театра балета Бориса Эйфмана, а также солистов из Большого театра, Новосибирского театра оперы и балета, Мариинки и ансамбля «Березка».

Впрочем, есть в кино не только хорошо известная классика.

«О природе»

Балет «О природе», поставленный специально для телепроекта Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком» Балет «О природе», поставленный специально для телепроекта Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком» Балет «О природе», поставленный специально для телепроекта Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком» Балет «О природе», поставленный специально для телепроекта Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком» Поделиться Поделиться





Даже опытный зритель балета вряд ли вспомнит такое название. И дело вовсе не в его эрудиции. Это главный танцевальный спектакль сериала «Балет». Он создан специально для экрана, но смог выйти из онлайна и попасть в реальный театральный репертуар. Случай — исключительный для российского кино. Художественное произведение можно посмотреть в столичном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Постановку на музыку композитора Алексея Наджарова воплотили на сцене хореограф сериала Владимир Варнава (лауреат премии «Золотая маска») и режиссер «Балета» Евгений Сангаджиев. По словам постановщика, в работе он вдохновлялся идеями античных философов и красотой цикличности явлений природы. Говоря о сложных задачах в сериале, Варнава отметил: ему нужно было создать танцевальную историю от имени главной героини «Балета», хореографа Руты Майерс. «Довольно часто я говорил себе, что тот или иной прием характерен для меня, но не слишком соответствует психологическому портрету созданного нашей командой и прописанного в сценарии персонажа, — рассказывал Владимир Варнава. — Но, разумеется, это не должно было быть формальностью, так что мне приходилось учитывать и собственную творческую волю, и волю Руты Майерс».

Впрочем, образ главной героини не только влиял на создаваемую хореографию. Сама Рута Майерс менялась по мере создания танцевальной канвы сериала.

«Думаю, что хореографические ориентиры, выбранные и обозначенные мной для воображаемой коллеги, также повлияли на жизнь персонажа внутри кадра», — подчеркнул автор балета.

«Балет»: история о театральном закулисье

Фото со съемочной площадки Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком» Фото со съемочной площадки Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком» Фото со съемочной площадки Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком» Фото со съемочной площадки Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком» Фото со съемочной площадки Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком» Фото со съемочной площадки Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком» Фото со съемочной площадки Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком» Фото со съемочной площадки Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком» Фото со съемочной площадки Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком» Фото со съемочной площадки Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком» Поделиться Поделиться





В 8-серийной психологической драме два времени: 1984-й и условный 2021-й. В прошлом Рута Майерс (Алла Сигалова) — советская прима-балерина, сегодня — хореограф с мировым именем. Она возвращается из США в Россию спустя почти 40 лет, чтобы поставить современный спектакль на сцене главного балетного театра страны по приглашению нового директора (Фёдор Бондарчук). Труппа воодушевлена приездом звездной гостьи: ее проект так не похож на то, что годами идет на сцене! Не рад новым веяниям лишь художественный руководитель театра (Игорь Гордин), для которого Рута не только опасный конкурент, но еще и бывшая возлюбленная.

На кону большие деньги, амбиции, карьера — Рута пытается разобраться со своими внутренними сомнениями и держаться в стороне от театральных интриг, но, несмотря на все усилия, оказывается в эпицентре страстей, далеких от искусства. Как и 40 лет назад, за постановкой наблюдают кураторы и цензоры из силовых ведомств, без которых в театре, кажется, ничего не происходит. С первых же серий «Балет» обнажает конфликт времени: старое не дает жизнь новому, прошлое не отпускает, время словно движется по кругу.

Все балетные роли в сериале играют балетные артисты — таковым было решение режиссера Евгения Сангаджиева. Исполнительница главной роли Алла Сигалова — известное лицо в этом виде искусства. Она не только хореограф, но и педагог, и театральный режиссер. Как отмечают создатели сериала, степень достоверности ее существования на экране, наверное, была бы невозможной для актера не из танцевальной среды.

Первая серия уже доступна на видеоплатформе, последующие будут выходить раз в неделю — по четвергам.

ПАО «Ростелеком», spb.rt.ru

