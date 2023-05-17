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    Чрезмерное празднование чемпионства «Зенита» для девяти болельщиков закончилось в суде

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    Дзержинский райсуд привлек к административной ответственности шесть человек, которые были задержаны 13 мая в центре Петербурга за организацию массового пребывания граждан, нарушивших общественный порядок.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 17 мая, один из них — Роман Алексеев — был задержан около девяти вечера у дома 38 по Дворцовой набережной. В протоколе указано, что он в толпе фанатов, которых было не менее 1 500 человек, праздновал чемпионство «Зенита» в Премьер-лиге. От избытка чувств Алексеев якобы выходил на проезжую часть, чем затруднял жизнь и водителям частного транспорта, и общественному транспорту, и пешеходам.

    На заседании мужчина вину не признал, уверяя, что в толпе не ходил, а шел с женой по Дворцовой площади и пил пиво.

    Суд наказал его двумя сутками ареста. Из зала он ушел домой, так как ему зачли время задержания.

    Еще двое задержанных вину в аналогичном преступлении признали, а трое — нет. Все они были наказаны административным арестом на двое суток и выпущены, так как уже отсидели до заседания.

    В Ленинском районном суде рассматривали дела троих болельщиков, которых задержали вечером 14 мая. Как писала «Фонтанка», молодые люди шли в сторону ТЮЗа и кричали не фанатские кричалки, а националистические, а потом один из них подрался с полицейским, который сделал ему замечание.

    Его товарищи за приветствия Гитлеру получили 15 суток административного ареста. Суд не поверил им, что они кричали только фанатские кричалки.

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