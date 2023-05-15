Лейтенант из Купчино задержал в центре Петербурга подростков, кричавших фашистские приветствия и пристававших к прохожим

Сотрудник Фрунзенского УМВД не прошел мимо группы нетрезвых парней, которые задирали прохожих и кричали фашистские приветствия.
Инцидент произошел накануне в районе ТЮЗа около половины десятого вечера, стало известно «Фонтанке» 15 мая. Лейтенант на улице Правды увидел группу молодых людей, которые на ходу кричали приветствия Гитлеру. Он сообщил о буянах коллегам и сам пошел за ними. В парке у ТЮЗа подростки стали приставать к прохожим, и до приезда наряда полицейский задержал одного из них. На него налетели остальные, но вовремя подоспели коллеги. Четверых парней и лейтенанта увезли в отдел полиции.
Проводится проверка. По предварительной информации, молодые люди ранее уже имели приводы в полицию. Некоторые состоят на учете.