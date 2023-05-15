    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, южн

    767мм

    39%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd77.2eur84.25

    Лейтенант из Купчино задержал в центре Петербурга подростков, кричавших фашистские приветствия и пристававших к прохожим

    5817
    6 комментариев

    Сотрудник Фрунзенского УМВД не прошел мимо группы нетрезвых парней, которые задирали прохожих и кричали фашистские приветствия.

    Инцидент произошел накануне в районе ТЮЗа около половины десятого вечера, стало известно «Фонтанке» 15 мая. Лейтенант на улице Правды увидел группу молодых людей, которые на ходу кричали приветствия Гитлеру. Он сообщил о буянах коллегам и сам пошел за ними. В парке у ТЮЗа подростки стали приставать к прохожим, и до приезда наряда полицейский задержал одного из них. На него налетели остальные, но вовремя подоспели коллеги. Четверых парней и лейтенанта увезли в отдел полиции.

    Проводится проверка. По предварительной информации, молодые люди ранее уже имели приводы в полицию. Некоторые состоят на учете.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Полицейский задержалНационалистыТЮЗ имени Брянцева
    ЛАЙК22
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close