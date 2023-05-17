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    Театры

    МДТ возобновляет спектакли — вечером будут «Братья Карамазовы» и «...да не судимы будете»

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    Малый драматический театр — Театр Европы 17 мая возобновит прием публики на своих спектаклях. Так, на основной сцене в 19:00 начнется спектакль Льва Додина «Братья Карамазовы», а в 19:30 на камерной — первый спектакль-исследование «… да не судимы будете» — «Вакханалия. Пастернак».

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    Напомним, ранее Куйбышевский районный суд Петербурга постановил оштрафовать и открыть МДТ. К штрафу привела проверка Роспотребнадзора, опечатавшего двери театра 5 мая по требованию прокуратуры Петербурга.

    Источники «Фонтанки» тогда подтвердили ходившие в кулуарах слухи, что ситуация вокруг театра связана с персоной его актера Данилы Козловского и его политическими взглядами. 16 мая Козловский в своем телеграм-канале сообщил, что уходит в отпуск до конца года, а уже запланированные спектакли с его участием «Гамлет» и «Коварство и любовь» — отменяются.

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