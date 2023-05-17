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    МДТ открыли через суд. Театр наказали штрафом

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    Роспотребнадзор не добился закрытия Малого драматического театра под руководством Льва Додина в Петербурге. Куйбышевский районный суд постановил оштрафовать и открыть.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», 17 мая судья Александр Жуков признал МДТ виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.

    «Очень много нарушений. Комплекс нарушений, который был зафиксирован», — заявила на заседании участвовавшая в проверке сотрудница РПН Татьяна Ланько.

    Представитель театра настаивает, что устранить успели если не всё, то почти всё. С временной приостановкой и опечатанными дверьми категорически не согласны, хоть и исправно исполнили.

    Аншлаг на майские праздники сорвали после обращения в прокуратуру гражданина. По требованию ведомства за кулисы заглянул Роспотребнадзор. И остался недоволен.

    Дело возбуждено по первой части статьи 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Юрлица могут отделаться предупреждением или штрафом от 10 до 20 тысяч рублей. Санврачи настаивали на профилактическом закрытии без поблажек. Норма позволяет остановить работу максимум на 90 дней.

    Первая попытка не задалась. Поспешив, ведомство не справилось с элементарным оформлением бумаг и упустило угрозу населению.

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