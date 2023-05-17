МВД объявило в розыск фигуранта дела об убийстве Владлена Татарского

МВД объявило в розыск Юрия Денисова — подозреваемого по делу о теракте в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом свидетельствуют данные ведомственной базы. Указано, что уроженца Украины Денисова разыскивают по статье УК.
Как писала «Фонтанка», ФСБ полагает, что именно Денисов через сервис доставки передал обвиняемой в теракте Дарье Треповой устройство, от взрыва которого погиб Татарский. По данным ведомства, в феврале Денисов приехал в Москву из Киева через Латвию и начал собирать сведения о Татарском, а после взрыва вылетел в Турцию транзитом через Армению.
Организаторами взрыва в кафе на Университетской набережной, где проходила встреча с Татарским, в ФСБ назвали украинские спецслужбы и агентуру. Дарья Трепова арестована до 2 июня. «Фонтанка» рассказывала, что стало известно из ее показаний.
28 апреля Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов.