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    МВД объявило в розыск фигуранта дела об убийстве Владлена Татарского

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    МВД объявило в розыск Юрия Денисова — подозреваемого по делу о теракте в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом свидетельствуют данные ведомственной базы. Указано, что уроженца Украины Денисова разыскивают по статье УК.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
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    Как писала «Фонтанка», ФСБ полагает, что именно Денисов через сервис доставки передал обвиняемой в теракте Дарье Треповой устройство, от взрыва которого погиб Татарский. По данным ведомства, в феврале Денисов приехал в Москву из Киева через Латвию и начал собирать сведения о Татарском, а после взрыва вылетел в Турцию транзитом через Армению.

    Организаторами взрыва в кафе на Университетской набережной, где проходила встреча с Татарским, в ФСБ назвали украинские спецслужбы и агентуру. Дарья Трепова арестована до 2 июня. «Фонтанка» рассказывала, что стало известно из ее показаний.

    28 апреля Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

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