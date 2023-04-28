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    Трепову включили в перечень террористов и экстремистов

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    Росфинмониторинг внес Дарью Трепову, обвиняемую в теракте на Университетской набережной в Петербурге, в перечень террористов и экстремистов. Об этом стало известно 28 апреля из обновленного реестра.

    «Трепова Дарья Евгеньевна, 16.02.1997 года рождения, город Санкт-Петербург», — говорится в перечне.

    Во время заседания суда в Москве 24 апреля она заявила, что «безумно сожалеет о произошедшем» и каждый день «молится о здоровье потерпевших».

    Напомним, 2 апреля в кафе на Университетской набережной, во время встречи с военкором Максимом Фоминым, известным под псевдонимом Владлен Татарский, прогремел взрыв (видео). По данным следствия, именно Трепова передала военкору статуэтку, начинённую взрывчаткой. Сам он погиб. Пострадали 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних. На выплаты пострадавшим город потратил 12,5 млн рублей. 4 апреля Басманный суд Москвы избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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