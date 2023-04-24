Трепова призналась, что «безумно сожалеет о произошедшем»

Дарья Трепова, обвиняемая в теракте на Университетской набережной в Петербурге, выступила на заседании суда в Москве 24 апреля. Как сообщает РИА Новости , она заявила, что «безумно сожалеет о произошедшем» и каждый день «молится о здоровье потерпевших».

Она высказалась после того, как следователь ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме, поскольку «исследованные в суде материалы содержат тайну предварительного следствия».



«Я возражаю против закрытия заседания, в таком случае я хочу сказать, что безумно сожалею о произошедшем, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших», — сказала Трепова.

