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    Трепова призналась, что «безумно сожалеет о произошедшем»

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    Дарья Трепова, обвиняемая в теракте на Университетской набережной в Петербурге, выступила на заседании суда в Москве 24 апреля. Как сообщает РИА Новости, она заявила, что «безумно сожалеет о произошедшем» и каждый день «молится о здоровье потерпевших».

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    Она высказалась после того, как следователь ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме, поскольку «исследованные в суде материалы содержат тайну предварительного следствия».

    «Я возражаю против закрытия заседания, в таком случае я хочу сказать, что безумно сожалею о произошедшем, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших», — сказала Трепова.

    Мосгорсуд удовлетворил ходатайство и попросил публику покинуть зал заседаний.

    Напомним, 2 апреля в кафе на Университетской набережной, во время встречи с военкором Максимом Фоминым, известным под псевдонимом Владлен Татарский, прогремел взрыв (видео). По данным следствия, именно Трепова передала военкору статуэтку, начинённую взрывчаткой. Сам он погиб. Пострадали 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних. На выплаты пострадавшим город потратил 12,5 млн рублей. 4 апреля Басманный суд Москвы избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

    UPD: Мосгорсуд 24 апреля признал законным арест Дарьи Треповой и оставил её в СИЗО.

    "Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда, апелляционная жалоба защитника без удовлетворения", - сообщил телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

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    Дарья ТреповаВзрыв на Университетской набережнойВладлен ТатарскийПогиб Владлен ТатарскийТерактСуд
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