Меньше метров — больше комнат: как мировые тренды и высокие цены влияют на площадь квартир

Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





За последние годы площадь квартир в новостройках Петербурга снизилась до 41 кв. м, апартаментов — до 23. Общемировой тренд к разумному потреблению подкрепляется высокими ценами на жилье. Для покупателей с детьми на первое место выходит количество комнат. При этом спальни могут быть совсем небольшими — 10–12 кв. м. Классические же планировки окончательно проигрывают евроформату.



Какие площади сегодня востребованы и почему большие квартиры не обязательно комфортны, рассказали участники круглого стола «Фонтанки».



Средняя площадь — это почти как средняя температура по больнице, поэтому на рынке можно по-прежнему найти и маленькие эргономичные квартиры, и просторные, где можно разгуляться.

— Конечно, все зависит от задач компании, ее стратегических планов, от политики и от товарных остатков, — говорит Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС». — Я не вижу тренда на уменьшение по сравнению с предыдущими годами: по итогам 2022-го средняя площадь была 43 кв. м — и аналогичный показатель был и в 2021 году. В некоторых объектах площадь даже выросла: например, в «Новом Сертолово», где у нас уже идет завершающая стадия строительства, берут большие 2–3-комнатные квартиры, и средний метраж растет. Если же мы говорим о старте новых объектов и очередей, то сначала чаще всего приобретаются самые маленькие квартиры: студии и однокомнатные.



— Цикл создания объекта — от покупки участка до ввода в эксплуатацию — в зависимости от масштаба занимает в среднем три года, — напомнила Елена Соловьева, директор по продажам «СЗ Про-Сервис» (девелопер апарт-отеля Alba del Mare). — Поэтому тенденция к сокращению площади жилья началась не менее трех лет назад, и в основном сегодня актуальна больше для Москвы, чем для Петербурга. Однако очень многое зависит от конкретного объекта. Что касается масштабных проектов в приграничных с Петербургом районах Ленобласти, то некоторые застройщики всегда стремились к уменьшению площадей в пользу увеличения количества квартир. Сегодня мы видим к чему привела такая стратегия: проблемы с транспортной доступностью, парковочными местами, нехватка зеленых насаждений и тому подобное.



По ее словам, в жилых объектах бизнес-класса и выше сильного сокращения площадей не наблюдается. А вот в строящихся апарт-отелях в центре города действительно юниты уменьшаются — особенно это актуально для инвестиционных проектов, создающихся по принципу гостиниц, а не для постоянного проживания.

— Тенденция к уменьшению приватного пространства, тем не менее, не должна приводить к снижению качества. Поэтому для апарт-отеля Well мы проектировали апартаменты с учетом физического и ментального комфорта человека и остановились на оптимальных размерах: от 19 до 45 квадратных метров, — подчеркнул партнер и директор управляющей компании Well Александр Погодин. — Но я уже не раз говорил о том, что сервисный апарт-отель, безусловно, должен максимально наращивать общественные пространства. Чем богаче будет инфраструктура, чем больше будет доступно функций, тем лучше и комфортнее будет ощущать себя потребитель. Мы считаем, что гораздо важнее реализовать атмосферу well-being-пространства, в которой любой человек сможет почувствовать себя более счастливым, благополучным, успешным, — такую среду, в которую хочет возвращаться снова и снова.



Уменьшение площади происходит в том числе из-за перехода к осознанному потреблению жилого пространства, которое необходимо для комфортной жизни, считает Анастасия Иващенко, директор по продажам ГК «Полис». При этом будут востребованы квартиры с большим количеством комнат.

— Тут влияют ограничения, разрешающие взять семейную ипотеку только один раз, — пояснила она. — Для семьи, особенно многодетной, важно количество спален, поэтому нужно говорить о балансе стоимости и комфорта квартиры. Это приводит застройщика к пересмотру квартирографии и появлению такого формата, как компактная многокомнатная квартира.



По словам Анастасии Иващенко, отчасти ситуация схожа с 50–60-ми годами прошлого века, когда шла активная застройка, увеличивалось количество многокомнатных квартир, а метраж не рос. Раньше у ГК «Полис» квартирография строилась, исходя из инвестиционной привлекательности небольших метражей и квартир, в проектах, которые близки к завершению преобладают студии, однокомнатные, евро-двухкомнатные квартиры. Квартиры формата «три-евро» есть, но их совсем мало. — Для новых проектов мы сейчас прорабатываем увеличение комнатности, чтобы повысить привлекательность для семейного сегмента, — пояснила она.



— Сокращение площадей можно наблюдать преимущественно в новостройках низкого ценового сегмента, — считает Оксана Понаморенко, директор управления маркетинговых коммуникаций Компании «Л1 Строительная компания №1». — Таким образом застройщики пытаются привлечь покупателей с невысокими доходами, для которых цена — это определяющий фактор при выборе жилья. Также есть снижение площадей в апартаментах: для инвесторов выгоднее приобрести несколько небольших юнитов вместо одного просторного.

При этом она отметила, что сейчас востребованы разные квартиры — и просторные в том числе.

— Сейчас растет доля повторных покупок: люди, которые брали в ипотеку небольшие квартиры 10–15 лет назад, выплатили кредиты и готовы улучшать жилищные условия, — пояснила Понаморенко. — Но и небольшое жилье по-прежнему на пике спроса. Правда, мы в компании «Л1» на первое место ставим комфорт и удобство жильцов, поэтому совсем маленьких квартир, площадью менее 20 квадратов, у нас нет ни в одной новостройке.



Александр Шарапов, президент компании Becar Asset Management, говорит, что сокращение площадей — общемировой тренд. Так, студии на Манхэттене, о которых мы узнали из сериала «Секс в большом городе», за последние 20 лет уменьшились с 35 до 25 кв. м, но до сих пор остаются самым популярным в мире жильем — настолько, что в деловой столице США закрываются офисные здания, а помещения в них реновируются под жилье.



— Центры городов рядом со станциями метро захватывает молодежь, именно поэтому студии и уменьшают среднюю площадь жилья, — отметил Александр Шарапов. — В пригородах — будь это одноэтажная Америка или малоэтажный Петербург — конечно же, будет увеличиваться количество комнат для семейных покупателей.

При этом он отмечает: поколение молодых — Y и Z — не спешит жениться, заводить детей, даже просто жить вместе до 35 лет. Поэтому студии будут востребованы для аренды, а значит, и как инвестиционное жилье. Даже с учетом уехавших в эмиграцию стоимость аренды в студиях упала всего на 6%, а в квартирах семейного типа — на 30%. Одних студентов в Петербурге 500 тыс. человек.



По его словам, у молодого поколения на первое место выходит сервис, который можно получить, не отходя от дома. Поэтому будет развиваться формат коливингов — где есть и фитнес, и ресторан, и коворкинг.

— У нас в коливинге We&I на один квадратный метр студии приходится один квадратный метр общих площадей. Поэтому против общей тенденции на рынке у нас арендная плата даже выросла на 10% — сейчас за 15 кв. м жильцы платят 36 тыс. рублей, тогда как в соседних жилых комплексах за однокомнатные квартиры 40 кв.м — 30 тыс. рублей максимум, — добавил Александр Шарапов.

— Качество и размеры общественных пространств, расположение объекта, представленные в нем услуги и сервисные возможности, а не жилая площадь будут в конечном итоге формировать спрос и цену аренды. Локация останется важнейшей составляющей любого проекта, а запрос на многофункциональность и комфорт — трендами сервисных апартаментов на долгое время, — считает Александр Погодин.





Личное пространство Если студента, который приехал учиться в Петербург, устроит комната площадью 12–15 кв. м в тусовочном, удобном месте, то семьям с детьми нужно больше места. Чаще всего они выбирают квартиры в спальных районах Петербурга близлежащих пригородах Ленобласти, отметила Анастасия Иващенко.

— Доходы покупателей, к сожалению, не растут вместе с повышением цен, но при этом потребности в жилье не исчезают, — подчеркнула она. — Семье с одним-двумя детьми некомфортно жить в студии или однокомнатной квартире. Для многодетной же семьи даже квартира с двумя спальнями будет тесной. Поэтому на рынке идет оптимизация метража, создание более эргономичных квартир, которые позволяют без существенного увеличения бюджета покрыть потребности семьи. А застройщик должен так организовать пространство в доме и создать благоустройство, чтобы у семьи, живущей на 60 кв. м, всегда было место, где провести время.



По ее словам, если говорить об осознанном потреблении, исходя из бюджета семьи и необходимого метража, то подростку будет достаточно и спальни в 8 кв. м. Поэтому современная квартира — это небольшие комнаты, где у каждого есть свой изолированный уголок, и пространство, где вся семья может собраться вместе, добавила Анастасия Иващенко.

— Если недвижимость приобретает семья с детьми, то им важнее количество комнат, — говорит Оксана Понаморенко. — Например, в небольшой «двушке» можно выделить отдельную комнату ребенку и сделать личное пространство для родителей. В однокомнатной квартире, даже если ее площадь будет больше, сделать это будет затруднительно. И, напротив, одинокому человеку может быть комфортнее в просторной однокомнатной квартире, чем в небольшой двухкомнатной.

— Конечно, в масс-маркете люди больше смотрят на количество комнат, — согласилась Анжелика Альшаева. — Но я считаю, что линейка квартир должна быть широкой: например, актуальны и двухкомнатные квартиры площадью 46–48 кв. м с маленькими спальнями, и 60–65 кв. м. Есть варианты с классической кухней и отдельной гостиной, хотя они все меньше пользуются спросом. Вопрос в том, какова должна быть пропорция квартир разного типа. А это, в свою очередь, зависит от того, какого класса объект, где он расположен, сколько стоит метр.



По ее словам, целевая аудитория «КВС» — это семьи с 2–3 детьми. Поэтому в 2022 году у компании не упала доля продаж ни двух-, ни трехкомнатных квартир, а в новых ЖК проектируются и 4-комнатные. При этом студий в проектах по-прежнему немного — 10–12%, поскольку они либо инвестиционные, либо переходный этап на пути к покупке более просторного жилья.

Анжелика Альшаева отметила, что студии также бывают разные: спросом пользуются либо совсем небольшие (22 кв.м), либо с двумя окнами, напоминающие квадрат (около 30 м2) — примерно в равных пропорциях. Но в масс-маркете большие не нужны: тот, кто может себе позволить такую, скорее всего, выберет полноценную однокомнатную квартиру.

Индивидуальное пространство должно быть у каждого члена семьи, отметил Александр Шарапов. Мировой тенденцией становятся даже отдельные спальни для мужа и жены.



— Поэтому на семью из четырех человек нужно 4 маленькие спальни по 10–12 кв. м. с маленькими туалетами — потому что туалет тоже желательно, чтобы был у каждого свой, — и общая зона 15–18 м2, где можно пообщаться и перекусить, — рассказал он. — Причем это видно не только в многоквартирных домах, но и в малоэтажном жилье по всему миру.

В таком случае коливинг может представлять из себя малоэтажный поселок с домами 60 кв. м, рассчитанными на семью, а роль общественного пространства выполняет клубный дом с фитнесом, коворкингом и общим залом, где можно собраться и провести время с соседями.

Что касается студий, то это по-прежнему временное жилье, но сейчас люди могут жить в них и по 10–15 лет.

— Но если эта студия в новостройке, где рядом ничего нет, это приведет к депрессии и одиночеству, — рассуждает Александр Шарапов. — Если же я живу в студии в центре города, то даже если в самом доме нет инфраструктуры, вокруг кипит жизнь. Поэтому мы строим наши проекты с хорошей транспортной доступностью рядом с метро в Московском и Выборгском районах. Внутри дома есть все, что нужно, а в самой квартире человеку достаточно спальни — и в таком формате он готов жить долго. Наш житель — из поколения арендаторов. Они часто перемещаются, иногда несколько раз за год: пожили в Москве, переехали в Петербург, потом в Дубай рванули. И даже если у них в Петербурге работа была на севере, а потом нашли работу на юге — они переедут на юг, так как считают абсолютно некомфортным тратить на дорогу больше часа, чтобы жить в своей квартире.



Что касается семейного жилья, то, по словам Шарапова, большие спальни не востребованы нигде в мире. Есть, конечно, богатые люди, которые могут себе позволить обширные площади, но не нужно забывать, что их надо еще обслуживать — убираться и ремонтировать.

— Поэтому так привлекательна концепция гостиничного сервиса в сочетании с комфортом собственного отдельного жилья, размер которого варьируется от компактного Studio до просторного Deluxe, — рассказывает Александр Погодин. — Мы видим, что уже сформировался целый пласт клиентов — приверженцев мобильного образа жизни с высокими требованиями к комфорту. Это IT-специалисты, дизайнеры, фотографы, представители различных творческих профессий. Вариативность формата позволяет выбирать апартаменты как для постоянного проживания в интересном месте, так и для путешествий или бизнеса. Активно растущий спрос на сопровождение деловой функции также стимулирует нас развивать в проекте офисные помещения и коворкинги.



Соответственно, чем выше класс жилья, тем выше спрос на большие площади, отмечает Елена Соловьева:

— Метраж жилья должен создаваться, отталкиваясь от концепции и целевой аудитории проекта. Если речь идет о клубном доме премиум-класса на 30–40 квартир, то, как правило, в таких проектах существует всего 1–2 небольших лота. В нашем же случае, при проектировании номерного фонда из почти 400 юнитов, мы опирались на разнообразие планировок, увеличение видовых апартаментов, обращенных к морю, а также созданию собственных просторных террас в каждом номере.

Курортная недвижимость в принципе стоит особняком, считает Елена Соловьева — в таких объектах необходимо соблюдение баланса площадей и размера номерного фонда.

— В нашем флагманском проекте Alba del Mare в пригороде Евпатории площадь апартаментов варьируется от 34 кв. м, что соответствует стандартному номеру в отеле, до двухуровневых семейных апартаментов площадью свыше двухсот квадратных метров, а средняя площадь составляет 52 кв. м, — добавила она. — Разнообразие площадей необходимо для различных покупательских категорий: кто-то приобретает большие лоты для своей семьи и совместного проведения отпусков и каникул, а часть вкладывается в инвестиционный продукт, приносящий стабильный доход.





Ценные метры Стоимость квадратного метра в студиях и однокомнатных квартирах обычно выше, чем в больших квартирах. Казалось бы, девелоперам тогда выгоднее было бы строить одни студии и радоваться. Но, по словам Анжелики Альшаевой, все не так просто — хотя бы потому, что и себестоимость строительства этого метра разная.

— Предложение должно быть сбалансировано относительно спроса, который есть в конкретный момент, — добавила она. — И схема «чем меньше комнат, тем дороже метр» работает не всегда: цена квадратного метра четырехкомнатной квартиры зачастую выше, чем трехкомнатной, потому что продукт на текущий момент есть далеко не у каждого застройщика и он достаточно уникальный. А есть семьи, где рождается много детей — и каждому нужно личное пространство.



Тем не менее, если сравнить стоимость квадратного метра в проекте «ЮгТаун» в Пушкинском районе, то в студии он будет дороже примерно на 13%: 181 тыс. рублей против 161,2 тыс. рублей в трехкомнатной.



— С точки зрения стоимости квадратного метра выгоднее покупать трехкомнатные, — комментирует Анжелика Альшаева. — Но потребитель все-таки приобретает не метры, а жилье под свой запрос: вряд ли семья с детьми будет смотреть студию, а те, кто покупают студию как инвестицию, не смотрят на трешки, а сравнивают с коливингами и апартаментами.

— Мы часто видим, что покупатель «примеряет» на себя функции качественного жилья, проецируя свои текущие требования, к примеру, на выбор инвестиционной недвижимости, — пояснил Александр Погодин. — Люди не думают, что в каждый новый период жизни их запросы будут меняться. И отличия будут радикальными. То, что хорошо молодому человеку, не связанному брачными узами, не всегда подходит семье с детьми. Наш продукт мы четко позиционируем как инвестиционный. Стоимость квадратного метра в апарт-отеле Well сейчас превышает 300 тысяч рублей и меняется в зависимости от характеристик апартамента. Видовые юниты с террасами будут стоить дороже,



Александр Шарапов объяснил, что себестоимость строительства студии выше, потому что на маленькую площадь все равно приходится отдельный санузел, вся инженерия. Поэтому стоимость оснащения 15-метровой и 40-метровой студии будет одинаковой, но в расчете на квадратный метр — цена выйдет выше.

— При этом в аренду сдаются не метры, а квартиры, юниты, и при более высокой стоимости квадратного метра с 15-метровой студии можно получить доход выше, чем с большой квартиры, поскольку это самый востребованный формат, — добавил он.

— Наша финансовая модель построена так, что изначально стоимость квадратного метра студии существенно выше, чем в квартирах с 3–4 комнатами. Но ввиду того, что больших квартир мало, мы их стоимость повысили, приблизив к цене метра студии, — рассказала Анастасия Иващенко. — Многие застройщики привлекают проектное финансирование и потому формируют финансовую модель, исходя из того, что квартиры меньшего метража будут дороже по себестоимости, но и при продаже будут дороже по цене метра. Да, есть факторы, которые позволяют повысить стоимость больших квартир, но нет понижающих стоимость квартир небольшого метража.



Если в новостройке достаточно высокая доля трехкомнатных квартир, то цена квадрата в студии традиционно выше цены квадрата «трешки» на 10–15%, отметила Оксана Понаморенко.

— При этом у застройщиков ситуация может быть разной. Структура предложения сильно изменилась: в некоторых проектах доля просторных квартир очень низкая, а в стандартном сегменте их может не быть вообще, — добавила она. — Поэтому возникает дисбаланс. Например, в некоторых удаленных районах в новостройках предусмотрено большое количество студий и однуше — их доля в проекте может достигать 70% — и крайне мало больших квартир площадью до 75 кв.м. Тогда может возникнуть ситуация, что стоимость квадрата таких вот дефицитных квартир площадью от 70 до 75 кв.м. оказывается выше, чем студии площадью 27–29 кв.м. в той же новостройке.





Ничего лишнего Сокращать площади надо тоже грамотно, чтобы в квартире можно было все-таки разместиться с комфортом. Как отметил Александр Шарапов, лучшие малые форматы берутся из судостроения: дизайнеры смотрят, как организовано пространство на яхтах, которые, кстати, по мировой классификации недвижимость — при этом самая дорогая. Оттуда идеи приходят в жилье.

— Мы продаем апартаменты с отделкой, меблировкой — иначе никак. И мы тоже смотрели, как устроена каюта на яхте, выверяли эргономику, — продолжил он. — Сначала покупатели приходили и не понимали, как можно жить на 15 кв. м, пока мы не сделали шоурум. Те, кто строит жилье, тоже сразу дают варианты дизайна, расстановки мебели, чтобы показать, как в небольшой квартире может быть уютно.

Для этого необходимо учитывать все: высоту кровати, стульев, предусмотреть место для размещения зимних вещей под кроватью — для студии даже мелкие детали могут стать ключевыми.



Анастасия Иващенко напомнила опять же об опыте строительства 50–60-х годов, когда на небольшом метраже создавали функциональные квартиры площадью от 31 кв. м (однокомнатные) до 53 кв. м (трехкомнатные).

— Сегодня многие решения взяты из того времени, — отмечает она. — Например, появляются кухни-ниши, т.к. большое пространство для приготовления еды не нужно, а есть можно в зоне гостиной. Мы видим, что формат «2-евро» востребован больше, чем просто однокомнатная квартира, т.к. позволяет сделать кухню в нише, а в просторной зоне столовой-гостиной можно организовать дополнительное спальное место — например, для гостей. Рядом же есть приватное пространство спальни.



По ее словам, для гармоничной жизни и отдыха не нужно много квадратных метров — нужно их правильно зонировать. Например, в 2000-х годах нередко можно было встретить квартиры площадью 90 кв. м, из которых 20 приходились на не слишком функциональный коридор.



— За последние 7–10 лет почти все застройщики ушли от обособленной кухни — в России хорошо прижился евро-формат кухонь-столовых, — подтверждает Елена Соловьева. — И неоспоримыми плюсами такой планировки является более функциональное использование пространства, его насыщенность природным светом и увеличение площади комнаты.

Анжелика Альшаева рассказала, что идет тщательная работа с проектировщиками по планировкам, т.к. продукт будет существовать на рынке минимум 2,5 года.

— В начале 2000-х было много странных квартир, потому что застройщик пытался «выжать» из объекта как можно больше площади и не думал, за сколько продаст свой квадратный метр, — пояснила она. — Сейчас мы стремимся сделать их более функциональными, т.к. люди не готовы платить за бесполезные метры.

В первую очередь, уменьшаются коридоры, кухни превращаются в кухни-гостиные, пользуются спросом отдельные кладовые и гардеробные в квартире. Большие окна и французские балконы зрительно увеличивают пространство. В квартире стараются не делать странных углов. Проектировщиков просят рисовать на планах мебель, чтобы четко понимать, куда поместится кровать, куда — кухонный гарнитур.



— Сделать небольшую квартиру более функциональной можно за счет ниш для встраиваемой мебели, соблюдения геометрии пространства, уменьшения числа перегородок, — продолжила Оксана Понаморенко. — Наличие лоджии — весомый плюс: если ее грамотно оформить, она может стать дополнительным функциональным пространством. Например, рабочей зоной или местом для отдыха.

При этом она отмечает, что существенно уменьшать площади кухонь и санузлов нельзя: эти помещения обеспечивают комфорт проживания.

— Я считаю, что самые качественные, самые «жизнеспособные» планировки будут проверены временем. И потребитель сформирует запрос, опираясь на финансовые возможности и предпочтения. На одном из круглых столов в начале текущего года мы как раз беседовали о том, как меняются планировки. Многие представители застройщиков говорили о сокращении метража квартир как об общем выборе на фоне дорого квадратного метра и пониженного спроса. Но один из коллег выступил с заявлением: их компания создает проект, где планируются квартиры большого метража с индивидуальными планировками. Так вот лично я считаю, что у этого замысла гораздо больше шансов быть востребованным. Потому что такой «штучный» продукт непременно найдет своего покупателя. Любой продукт должен быть качественным, но выиграет всегда уникальный, — говорит Александр Погодин.





Дополнительная площадь Чаще всего в квартире не хватает места для того, чтобы хранить вещи, которыми в данный момент не пользуешься. Поэтому застройщики все чаще в своих объектах стали проектировать в подвалах кладовые площадью 2–4 кв.м, которые приобретаются отдельно или могут даваться в подарок в рамках акций и спецпредложений.

— Туда можно отнести все, что не нужно дома и нет необходимости держать в квартире, — пояснила Анжелика Альшаева. — Есть ограничения, связанные с тем, что это подвальное помещение, но мы стараемся максимально учитывать нюансы, чтобы наш клиент мог положить туда вещи. Это позволяет убрать все с балконов, сделав их местом хотя бы летнего отдыха, а не хранилищем велосипедов и зимних колес.

Она отметила: в разных проектах компания экспериментировала с количеством кладовых помещений и пришла к тому, что их должно быть не больше 30% от числа квартир — именно столько люди покупают. Другие либо не видят потребности, либо просто у них нет сейчас средств на такую покупку.



Есть такие кладовые и в проектах компании «Л1».

Востребованы у жильцов и колясочные на первых этажах, где можно хранить не только коляски, но и велосипеды, добавила Анастасия Иващенко.

— Мы понимаем, что в квартире с двумя спальнями и кухней-гостиной прихожая небольшая. Возможность вынести хранение за пределы жилья помогает сохранить площадь, — говорит она. — У нас пока нет кладовых, но мы разрабатываем такие места для хранения, чтобы не захламлять балконы или даже вовсе от них отказаться. Если вы обратили внимание, то в последние годы все больше застройщиков строят дома в принципе без балконов — есть большие окна, французские балконы, которые дают свет.

— Кладовые — это не только возможность правильно организовать хранение сезонных вещей и, к примеру, габаритного спортивного инвентаря, но и отдельный выгодный лот для инвесторов. Небольшая площадь дает возможность легкого входа и гибкого оперирования. Кладовые — очень востребованная опция, которая в нашем новом проекте стала обязательной составляющей. Вот еще один пример того, как запрос на конкретные функции трансформируется в предложение, — поделился опытом Александр Погодин.



Александр Шарапов отметил: все идет к тому, что в жилье будут все больше востребованы общие функции, особенно у молодежи. Студия только для сна, а все остальное — за ее пределами. И если сейчас коворкинги, спортивные залы, обеденные зоны и т.п. есть либо в коливингах и апартаментах, либо в элитном жилье, то, вероятно, они появятся в том или ином виде и в масс-маркете.

— Жилье не заканчивается пределами твоей квартиры, жизнь выходит за пределы, во дворы и на общие площади дома, — говорит он. — Сегодня девелоперы в Петербурге активно облагораживают территорию вокруг домов, создают разные беседки, площадки для воркаута, пикников, детские площадки. Все больше привередливых покупателей, которые хотят жить уютно и при этом не «в своей коробке», а используя общее имущество всего комплекса.

