Средняя площадь квартиры, юнита и гостиничного номера сокращается. В Петербурге — заметнее всего

В крупных городах страны за год средняя площадь выставленных на продажу квартир в новостройках снизилась на 5,5 % . По данным Becar Asset Management, лидером среди регионов стал Петербург, где этот показатель за год снизился на 30,2 % . Всего же за последние четыре года средняя площадь квартир в новостройках Петербурга снизилась на 9 % — с 45 до 41 кв. м.



Как отметил президент Becar Asset Management Александр Шарапов, эта тенденция касается не только жилья, но и средств размещения — номеров в отелях и юнитов в апартаментах. Если 20 лет назад средний размер номера в отеле был 32,5 кв. м , то сейчас в крупнейших мировых гостиничных сетях он составляет 23 «квадрата» и менее.

