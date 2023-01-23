    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, зап

    779мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.67eur74.34

    Средняя площадь квартиры, юнита и гостиничного номера сокращается. В Петербурге — заметнее всего

    725
    обсудить

    В крупных городах страны за год средняя площадь выставленных на продажу квартир в новостройках снизилась на 5,5 %. По данным Becar Asset Management, лидером среди регионов стал Петербург, где этот показатель за год снизился на 30,2 %. Всего же за последние четыре года средняя площадь квартир в новостройках Петербурга снизилась на 9 % — с 45 до 41 кв. м.

    Как отметил президент Becar Asset Management Александр Шарапов, эта тенденция касается не только жилья, но и средств размещения — номеров в отелях и юнитов в апартаментах. Если 20 лет назад средний размер номера в отеле был 32,5 кв. м, то сейчас в крупнейших мировых гостиничных сетях он составляет 23 «квадрата» и менее.

    Как отметил эксперт, во всем «виноваты» миллениалы — именно они стали основными гостями отелей, вызвав изменения и став драйвером тренда микроливинга. Это мобильная группа путешественников, которым не нужно много места, а все их требования к размещению может удовлетворить довольно маленькая площадь.

    В апартаментах маленькие юниты стали наиболее востребованными и сейчас приносят своим собственникам больший доход в сравнении с большими. Например, в прошедший летний сезон студии в крупных апарт-комплексах лидировали по выручке, превысив на 70 % средний показатель по всем категориям апартаментов.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close