Средняя площадь квартиры, юнита и гостиничного номера сокращается. В Петербурге — заметнее всего

В крупных городах страны за год средняя площадь выставленных на продажу квартир в новостройках снизилась на
Как отметил президент Becar Asset Management Александр Шарапов, эта тенденция касается не только жилья, но и средств размещения — номеров в отелях и юнитов в апартаментах. Если 20 лет назад средний размер номера в отеле был
Как отметил эксперт, во всем «виноваты» миллениалы — именно они стали основными гостями отелей, вызвав изменения и став драйвером тренда микроливинга. Это мобильная группа путешественников, которым не нужно много места, а все их требования к размещению может удовлетворить довольно маленькая площадь.
В апартаментах маленькие юниты стали наиболее востребованными и сейчас приносят своим собственникам больший доход в сравнении с большими. Например, в прошедший летний сезон студии в крупных апарт-комплексах лидировали по выручке, превысив на