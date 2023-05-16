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    Кино

    Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Убийца "Священный паук"» спустя почти неделю в залах

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    Министерство культуры передумало разрешать в российских кинотеатрах демонстрацию основанного на реальных событиях фильма «Убийца "Священный паук"». Об этом со ссылкой на прокатную компанию сообщает 16 мая «Бюллетень кинопрокатчика».

    «Решение об отзыве прокатного удостоверения на фильм «Убийца "Священный паук"» принято в связи с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации», — цитирует издание со ссылкой на информацию кинокомпании «Экспонента Фильм», дистрибьютора ленты в России.

    Лента уже была в прокате один уик-энд и успела заработать полтора миллиона рублей.

    Напомним, фильм, одна из актрис которого получила награду Каннского кинофестиваля, рассказывает о серийном убийце, чьими жертвами становились проститутки. События развивались в иранском Мешхеде, втором по величине городе страны, священном для мусульман-шиитов.

    «Фонтанка» ранее публиковала отзыв критика об этой картине.

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