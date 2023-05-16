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    ФСБ предлагает в особых случаях проверять дома и квартиры без решения суда

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    Федеральная служба безопасности (ФСБ) предлагает разрешить процедуру обследования домов, квартир и машин без решения суда в особых случаях, когда есть данные о «событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности» России. Проект документа, на который 16 мая обратила внимание «Парламентская газета», опубликован на портале нормативных правовых актов.

    Несмотря на то, что подобные действия нарушают конституционное право граждан на неприкосновенность жилища, уточняется в документе, есть случаи, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжких преступлений.

    Предполагается, что решение о проверке будет выноситься «на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа безопасности». Также предусмотрена процедура без постановления, но сотрудники ФСБ должны поставить в известность уполномоченного руководителя. Суд будут уведомлять о проведенной проверке в течение суток.

    Также, как говорится в документе, силовики смогут изымать подозрительные документы, предметы и материалы, составляя протокол.

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