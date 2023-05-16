В Кремле сказали, почему спецоперация продолжается: дайджест главных событий СВО за 16 мая

Песков на брифинге рассказал, из-за чего продолжается СВО Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 16 мая.



Дума сохранила за семьями участников СВО право на жилье Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, который позволит семьям военных пользоваться служебным жильем по прежнему месту их службы. Правило будет распространяться на тех, чьи родственники служат в зоне СВО и за пределами РФ. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, новые нормы необходимы для семей военнослужащих, которые по объективным причинам не могут последовать за ними на новое место. По его словам, нововведение направлено на поддержку семей участников спецоперации.

При этом военнослужащие, которые еще не получили жилье, сохранят свою очередность на его получение по прежнему месту военной службы, а также денежную компенсацию для их семей за аренду жилья. Размер компенсации не будет зависеть от воинского звания, должности и выслуги лет. Участников СВО освободили от пошлины за восстановление паспорта Госдума приняла закон, по которому участники спецоперации освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу паспорта РФ и водительского удостоверения взамен утраченных или испорченных. Соответствующие поправки должны внести в Налоговый кодекс РФ.

В первом чтении нормы касались только мобилизованных и контрактников, после поправок ко второму чтению распространили действие документа на: военнослужащих ДНР и ЛНР, в том числе принимавших участие в боевых действиях с 11 мая 2014 года;

лиц, имеющих специальные звания полиции и проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ;



сотрудников органов внутренних дел;

сотрудников уголовно-исполнительной системы;

сотрудников Следственного комитета РФ;

добровольцев. Освобождение от уплаты госпошлины за восстановление паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения позволит снизить финансовую нагрузку на участников СВО, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки, указывают авторы документа.



В настоящее время госпошлина за восстановление паспорта РФ составляет 1500 рублей, госпошлина за восстановление водительского удостоверения — 2000 рублей с возможностью получения 30-процентной скидки при оформлении через сайт «Госуслуги».

Закон вступит в силу со дня официального опубликования. В Госдуму внесли поправки о задержании за нарушение запретов в зоне военного положения В Госдуму внесли поправки об административном задержании до 30 суток в зоне военного положения за нарушение запретов. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем телеграм-канале.

Поправки корректируют ограничения, которые применяются во время военного положения. В частности задержание на срок до 30 суток в случае нарушений и принудительный контроль перемещения граждан с зоны военного положения на территории, где оно не введено. ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о ВС РФ ФСБ России задержала за шпионаж гражданку Украины, собиравшую сведения о российских вооруженных силах. Об этом сообщили в ФСБ РФ. По данным ФСБ, 25-летняя гражданка Украины передавала данные о военной технике, укреплениях и боевых позициях ВС РФ — всё по заданию иностранных спецслужб. У задержанной изъяли техсредства со сведениями, которые раскрывают дислокацию и деятельность группировки войск ВС РФ «Восток».

На украинку завели уголовное дело по статье «Шпионаж», ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В Крыму линейки решили проводить только для выпускников Власти Крыма решили провести праздничные линейки в школах только для выпускников девятых и одиннадцатых классов, сообщил глава региона Сергей Аксенов у себя в телеграм-канале.



Он пояснил, что такое решение принято для обеспечения безопасности. По словам Аксенова, мероприятия пройдут в зданиях школ, также на последние звонки пустят родителей.



— Остальные учащиеся отметят окончание учебного года в своих классах, — добавил глава региона.



Ранее последние звонки и праздничные линейки для выпускников отменили в населенных пунктах Белгородской области, которые находятся в 15 километрах от границы с Украиной. Линейки для 1–10-х классов пройдут в дистанционном формате в виде праздничного классного часа. В неприграничных муниципалитетах линейки проведут для учащихся всех параллелей, но с условием, что на мероприятии будет не более 300 человек. В Белгороде, Яковлевском и Новосельском городских округах последний звонок во всех школах предложили провести только для выпускников 9-х и 11-х классов. При этом линейку в очном формате смогут посетить не более 200 человек.

За день до линейки школы и их территории обследуют полицейские и кинологи. В день последнего звонка их будут дополнительно охранять. На территорию школы будет организован пропускной режим. Состав гостей, родителей, родственников учащихся будут предварительно согласовывать с руководством школ.

Песков рассказал, почему продолжается СВО Спецоперация на Украине будет продолжаться, чтобы не допустить новых обстрелов российской территории, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после того, как журналисты попросили его прокомментировать очередной обстрел Белгородской области.

— Мы, естественно, самым решительным образом это осуждаем. Продолжается специальная военная операция и будет продолжаться, чтобы этого не было, — заявил Песков. В Госдуме рассказали, отправят ли призванных на военные сборы на СВО Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призванные на военные сборы резервисты не попадут в зону специальной военной операции. Указ о призыве на военные сборы 10 мая подписал президент России Владимир Путин. Несмотря на то, что это ежегодное мероприятие, вопросы о том, будут ли отправлять призванных на сборы в зону СВО, всё равно возникали.



Ранее юристы объясняли, что ответ на этот вопрос кроется в самих повестках — если в них указано, что призывают именно на военные сборы, то направлять в зону СВО не могут.

— Ответ таится в самой повестке. Повестка, которая приходит гражданам, четко должна содержать информацию, для каких нужд требуется появление гражданина в военкомате, для чего, — говорил юрист Андрей Конышев. — Если в повестке указано, что его призывают именно на сборы, то его не имеют права направлять в зону СВО, это противоречит действующему законодательству.



Призвать на военные сборы в теории могут всех, кто находится в запасе. Есть, впрочем, исключения — по закону от военных сборов освобождены все военнообязанные женщины, мужчины, ограниченно годные или временно не годные к службе по состоянию здоровья. Кроме того, освобождение от военных сборов может быть связано с профессией человека или его семейными обстоятельствами.