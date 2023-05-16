Циклон с запада несёт в Петербург дожди. До похолодания есть ещё два дня

Петербург продолжает наслаждаться тёплой погодой. На это есть пара дней, в четверг значительно похолодает.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 мая в городе переменная облачность, ветер умеренный, во второй половине дня кратковременный дождь. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 9–11 градусов, днем составит 21–23.
К региону с запада приближается передняя часть циклона, он и принесёт осадки и порывистый ветер, объясняет центр «ФОБОС». Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.
«Добавлю, что минувший понедельник, 15 мая, в Санкт-Петербурге стал самым тёплым днём с начала года — воздух прогрелся до +23,9 градуса», — сообщает ведущий специалист центра Михаил Леус.
В среду также возможны кратковременные дожди и на 1–2 градуса прохладнее. А в четверг — всего 14–16 градусов.