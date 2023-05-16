Циклон с запада несёт в Петербург дожди. До похолодания есть ещё два дня

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 мая в городе переменная облачность, ветер умеренный, во второй половине дня кратковременный дождь. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 9–11 градусов, днем составит 21–23.

Петербург продолжает наслаждаться тёплой погодой. На это есть пара дней, в четверг значительно похолодает.

К региону с запада приближается передняя часть циклона, он и принесёт осадки и порывистый ветер, объясняет центр «ФОБОС» . Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

«Добавлю, что минувший понедельник, 15 мая, в Санкт-Петербурге стал самым тёплым днём с начала года — воздух прогрелся до +23,9 градуса», — сообщает ведущий специалист центра Михаил Леус.



В среду также возможны кратковременные дожди и на 1–2 градуса прохладнее. А в четверг — всего 14–16 градусов.

