    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-в

    763мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.1eur86.09

    Циклон с запада несёт в Петербург дожди. До похолодания есть ещё два дня

    8764
    6 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Петербург продолжает наслаждаться тёплой погодой. На это есть пара дней, в четверг значительно похолодает.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 мая в городе переменная облачность, ветер умеренный, во второй половине дня кратковременный дождь. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 9–11 градусов, днем составит 21–23.

    К региону с запада приближается передняя часть циклона, он и принесёт осадки и порывистый ветер, объясняет центр «ФОБОС». Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

    «Добавлю, что минувший понедельник, 15 мая, в Санкт-Петербурге стал самым тёплым днём с начала года — воздух прогрелся до +23,9 градуса», — сообщает ведущий специалист центра Михаил Леус.

    В среду также возможны кратковременные дожди и на 1–2 градуса прохладнее. А в четверг — всего 14–16 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»


    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыПогода весной
    ЛАЙК8
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close