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    В Петербурге новый самый теплый день в году. Наслаждайтесь вечерними прогулками

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    В Петербурге побит температурный рекорд — понедельник, 15 мая, стал самым теплым днем с начала года. Об этом рассказывает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    К трем часам дня воздух в городе прогрелся до +23,7 градуса. Это на 1,5 градуса выше, чем было у предыдущего рекордсмена — воскресенья, 14 мая. Точное значение нового промежуточного максимума года станет известно после девяти вечера, когда снимут показания с максимальных термометров. В Ленобласти было чуть холоднее: температура не поднималась выше +23,5 градуса.

    Завтра в городе все еще будет тепло, но стоит приготовиться к порывистому ветру, а во второй половине дня ожидают кратковременный дождь.

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