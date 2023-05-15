В Петербурге новый самый теплый день в году. Наслаждайтесь вечерними прогулками

В Петербурге побит температурный рекорд — понедельник, 15 мая, стал самым теплым днем с начала года. Об этом рассказывает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.



К трем часам дня воздух в городе прогрелся до +23,7 градуса. Это на 1,5 градуса выше, чем было у предыдущего рекордсмена — воскресенья, 14 мая. Точное значение нового промежуточного максимума года станет известно после девяти вечера, когда снимут показания с максимальных термометров. В Ленобласти было чуть холоднее: температура не поднималась выше +23,5 градуса.