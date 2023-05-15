Экс-сотрудника посольства США арестовали по обвинению ФСБ

Бывшему сотруднику посольства США в РФ Роберту Шонову следователи ФСБ предъявили обвинение по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией). Обвиняемого арестовали. Об этом 15 мая сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«После допроса ему было предъявлено обвинение в совершении преступления. <…> В отношении обвиняемого избран арест», — цитирует агентство своего собеседника.