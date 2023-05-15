    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, вос

    765мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd77.2eur84.25

    Экс-сотрудника посольства США арестовали по обвинению ФСБ

    1389
    3 комментария

    Бывшему сотруднику посольства США в РФ Роберту Шонову следователи ФСБ предъявили обвинение по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией). Обвиняемого арестовали. Об этом 15 мая сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    «После допроса ему было предъявлено обвинение в совершении преступления. <…> В отношении обвиняемого избран арест», — цитирует агентство своего собеседника.

    Мужчину задержали во Владивостоке, затем доставили в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово» для проведения следственных действий. Статья, вменяемая Шонову, предусматривает до 8 лет лишения свободы.

    Следователи ФСБ, как уточнили в Лефортовском суде Москвы, просят продлить арест на три месяца. Дата судебного заседания пока не назначена.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФСБАрест
    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость15 Мая 2023 в 19:33
    Хватают заложников.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close