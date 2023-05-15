Экс-сотрудника посольства США арестовали по обвинению ФСБ

Бывшему сотруднику посольства США в РФ Роберту Шонову следователи ФСБ предъявили обвинение по статье
«После допроса ему было предъявлено обвинение в совершении преступления. <…> В отношении обвиняемого избран арест», — цитирует агентство своего собеседника.
Мужчину задержали во Владивостоке, затем доставили в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово» для проведения следственных действий. Статья, вменяемая Шонову, предусматривает до
Следователи ФСБ, как уточнили в Лефортовском суде Москвы, просят продлить арест на три месяца. Дата судебного заседания пока не назначена.