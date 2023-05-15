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    Лукашенко впервые за неделю показался на публике. На фото у президента Белоруссии перевязана рука

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    Почти через неделю после отсутствия в медийном пространстве белорусского президента опубликовано его фото. На снимке Александр Лукашенко предстал с перевязанной кистью.

    Фото президента Белоруссии опубликовал близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул Первого» 15 мая.

    «Первый сегодня работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. Заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне», — отмечается в сообщении.

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    Это первое появление Александра Лукашенко на публике после 9 мая. Ранее президент пропустил День празднования флага, герба и гимна страны. СМИ и соцсети обсуждали нездоровый вид главы государства, а в Госдуме России прямо сказали, что политик заболел.

    Фото: Пул Первого

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