Лукашенко впервые за неделю показался на публике. На фото у президента Белоруссии перевязана рука

Почти через неделю после отсутствия в медийном пространстве белорусского президента опубликовано его фото. На снимке Александр Лукашенко предстал с перевязанной кистью.



Фото президента Белоруссии опубликовал близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул Первого» 15 мая.

«Первый сегодня работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. Заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне», — отмечается в сообщении.