Что с батькой? Александр Лукашенко пропустил церемонию празднования флага, герба и гимна Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко пропустил церемонию празднования флага, герба и гимна Белоруссии. Вместо него президентское поздравление зачитывал глава кабинета министров Роман Головченко. Последние пять дней СМИ и соцсети обсуждают нездоровый вид главы государства, а в Госдуме России уже прямо говорят, что политик заболел.

Александр Лукашенко 8 мая прилетел на парад Победы в Москву. Неформальный завтрак российского лидера Владимира Путина с президентами, прилетевшими на торжество, белорусский глава уже пропустил. В Кремле это объяснили тем, что Лукашенко требовалось скорее улететь из-за запланированных на 9 мая мероприятий в Минске

В белорусской столице политик возложил венок к обелиску Победы на одноименной площади. Однако выступать президент не стал — за него речь произнес министр обороны Виктор Хренин, тогда как сам Лукашенко стоял в стороне.

К слову, еще в Москве Владимир Путин и его гости, как пишет МК, прошли путь от трибуны до Вечного огня пешком, тогда как Лукашенко якобы преодолел это расстояние на автомобиле.



День празднования флага, герба и гимна страны также прошел в отсутствие политика — на сайте президента еще с утра появилось поздравление по этому поводу.



В Госдуме РФ замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин в комментарии изданию «Подъем» заявил, что белорусский лидер действительно заболел, но предположения о COVID-19 не соответствуют действительности.

