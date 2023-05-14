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    Что с батькой? Александр Лукашенко пропустил церемонию празднования флага, герба и гимна Белоруссии

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    Фото: Владимир Астапкович/POOL/ТАСС
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    Белорусский президент Александр Лукашенко пропустил церемонию празднования флага, герба и гимна Белоруссии. Вместо него президентское поздравление зачитывал глава кабинета министров Роман Головченко. Последние пять дней СМИ и соцсети обсуждают нездоровый вид главы государства, а в Госдуме России уже прямо говорят, что политик заболел.

    Александр Лукашенко 8 мая прилетел на парад Победы в Москву. Неформальный завтрак российского лидера Владимира Путина с президентами, прилетевшими на торжество, белорусский глава уже пропустил. В Кремле это объяснили тем, что Лукашенко требовалось скорее улететь из-за запланированных на 9 мая мероприятий в Минске

    В белорусской столице политик возложил венок к обелиску Победы на одноименной площади. Однако выступать президент не стал — за него речь произнес министр обороны Виктор Хренин, тогда как сам Лукашенко стоял в стороне.

    К слову, еще в Москве Владимир Путин и его гости, как пишет МК, прошли путь от трибуны до Вечного огня пешком, тогда как Лукашенко якобы преодолел это расстояние на автомобиле.

    День празднования флага, герба и гимна страны также прошел в отсутствие политика — на сайте президента еще с утра появилось поздравление по этому поводу.

    В Госдуме РФ замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин в комментарии изданию «Подъем» заявил, что белорусский лидер действительно заболел, но предположения о COVID-19 не соответствуют действительности.

    «Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счёл своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определённом отдыхе — вот и всё», — высказался депутат в разговоре с изданием.

    На сайте белорусского президента информация о состоянии Лукашенко, а также подтверждение, либо опровержение сведений о его болезни отсутствует.

    В конце августа Лукашенко исполнится 69 лет. Политик руководит страной с 1994 года.

    Фото: Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

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