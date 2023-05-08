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    Без Лукашенко — никуда. Кто из иностранных лидеров приехал на парад Победы в Москву

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом 8 мая сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

    Сразу после прилета у главы республики состоялся краткий разговор с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым и государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

    Лукашенко стал шестым иностранным лидером, прибывшим в Москву накануне 9 Мая. Также участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, примут президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что зарубежные лидеры во время парада Победы на Красной площади будут на трибуне вместе с Владимиром Путиным. Далее планируется церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата. После чего должен состояться неформальный завтрак.

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