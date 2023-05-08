В Москву на День Победы приедут иностранные лидеры

Лидеры ряда стран бывшего СССР 9 мая примут участие в мероприятиях в Москве, посвященных Дню Победы. Подтверждено, что Россию посетят президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Уже находится в Москве президент Киргизии Садыр Жапаров. В эти минуты он проводит встречу с российским лидером Владимиром Путиным.



Ожидается, что все они будут присутствовать и на параде Победы. Токаев также посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий и посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев.

