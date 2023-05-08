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    В Москву на День Победы приедут иностранные лидеры

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    Лидеры ряда стран бывшего СССР 9 мая примут участие в мероприятиях в Москве, посвященных Дню Победы. Подтверждено, что Россию посетят президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Уже находится в Москве президент Киргизии Садыр Жапаров. В эти минуты он проводит встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

    Ожидается, что все они будут присутствовать и на параде Победы. Токаев также посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий и посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев.

    Ранее Дмитрий Песков анонсировал речь Владимира Путина на параде Победы. Глава государства ежегодно выступает с обращением в ходе этого мероприятия. Однако содержание заранее представитель Кремля раскрывать отказался.

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