Не просто сменить одну шубку на другую. Превращение зайца начинается с «рыльца в пушку»

Ещё не для всех животных наступило лето. Смена окраски — это не просто вытащить из шкафа летнюю шубку и надеть её вместо зимней, процесс происходит постепенно.



Вот так «переодевается» заяц-беляк из Нижне-Свирского государственного заповедника, расположенного на востоке Ленобласти. Фотографию заповедник публикует 15 мая в своих соцсетях. Хорошо видно, что заяц почти целиком белый, но морда уже начала пестреть, как будто он окунул нос в тарелку с овсянкой.

