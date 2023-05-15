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    Не просто сменить одну шубку на другую. Превращение зайца начинается с «рыльца в пушку»

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    Ещё не для всех животных наступило лето. Смена окраски — это не просто вытащить из шкафа летнюю шубку и надеть её вместо зимней, процесс происходит постепенно.

    Вот так «переодевается» заяц-беляк из Нижне-Свирского государственного заповедника, расположенного на востоке Ленобласти. Фотографию заповедник публикует 15 мая в своих соцсетях. Хорошо видно, что заяц почти целиком белый, но морда уже начала пестреть, как будто он окунул нос в тарелку с овсянкой.

    В более тёплых районах зайцы уже переоделись. В середине апреля на территории Петербурга заметили зверька уже в летнем «наряде».


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