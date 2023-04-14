В Невском районе заметили зайца. Посмотрите, как он ловко скачет по тротуару

Петербуржец Андрей встретил зайца в Невском районе в пятницу, 14 апреля. По словам читателя, зверь бежал по улице Железнодорожной. Видеороликом он поделился с «Фонтанкой». На кадрах видно, как заяц сначала скачет по газону, а затем оказывается на тротуаре и уже там продолжает свой путь.
Читатель «Фонтанки» Андрей
В Северо-Западном управлении Росприроднадзора из-за еще одной недавней встречи с зайцем в Петербурге объясняли, что в появлении диких зверей в черте города не так много удивительного. «Данное обстоятельство обусловлено наступлением жилой застройки к местообитаниям животных. Звери могут принять городскую среду за часть леса», — отметили специалисты.
В ведомстве просят не оказывать самостоятельной помощи дикому зверю. «Заяц обладает развитыми сильными задними лапами с острыми и длинными когтями. Попытка поймать животное может обернуться травмами. Также не стоит докучать вниманием животному, которое попало в чуждую ему среду», — говорится в публикации ведомства.