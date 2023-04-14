В Невском районе заметили зайца. Посмотрите, как он ловко скачет по тротуару

Также специалисты рассказали, что делать водителю при встрече с диким зверем. На проезжей части по ночам заяц, попадая в световой пучок фар, не может выбраться из него самостоятельно. Дело в том, что глаза у него расположены по бокам головы и, находясь в световой дорожке, он видит только темноту и воспринимает ее как стену. Поэтому он продолжает делать то, что делал: если бежал — бежать, если стоял — стоять. Автомобилистам не стоит ждать, что заяц сам убежит с дороги. Если позволяет дорожная ситуация, лучше остановиться и приглушить свет фар, и тогда он сможет свернуть на обочину.



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