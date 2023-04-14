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    В Невском районе заметили зайца. Посмотрите, как он ловко скачет по тротуару

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    Петербуржец Андрей встретил зайца в Невском районе в пятницу, 14 апреля. По словам читателя, зверь бежал по улице Железнодорожной. Видеороликом он поделился с «Фонтанкой». На кадрах видно, как заяц сначала скачет по газону, а затем оказывается на тротуаре и уже там продолжает свой путь.

    Читатель «Фонтанки» Андрей

    В Северо-Западном управлении Росприроднадзора из-за еще одной недавней встречи с зайцем в Петербурге объясняли, что в появлении диких зверей в черте города не так много удивительного. «Данное обстоятельство обусловлено наступлением жилой застройки к местообитаниям животных. Звери могут принять городскую среду за часть леса», — отметили специалисты.

    В ведомстве просят не оказывать самостоятельной помощи дикому зверю. «Заяц обладает развитыми сильными задними лапами с острыми и длинными когтями. Попытка поймать животное может обернуться травмами. Также не стоит докучать вниманием животному, которое попало в чуждую ему среду», — говорится в публикации ведомства.

    Также специалисты рассказали, что делать водителю при встрече с диким зверем. На проезжей части по ночам заяц, попадая в световой пучок фар, не может выбраться из него самостоятельно. Дело в том, что глаза у него расположены по бокам головы и, находясь в световой дорожке, он видит только темноту и воспринимает ее как стену. Поэтому он продолжает делать то, что делал: если бежал — бежать, если стоял — стоять. Автомобилистам не стоит ждать, что заяц сам убежит с дороги. Если позволяет дорожная ситуация, лучше остановиться и приглушить свет фар, и тогда он сможет свернуть на обочину.

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    Дикие животныеЗаяцНевский районСанкт-ПетербургРосприроднадзор
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