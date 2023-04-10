Росприроднадзор прокомментировал видео с зайцем в Купчино и объяснил, почему он не может выскочить из света фар

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора 10 апреля комментирует видеозапись с зайцем, сделанную в Купчино около станции метро «Бухарестская».
Ролик опубликовал накануне «Мегаполис». «Мы стояли — и тут он мимо нас пробежал. Я сначала решила, что померещилось, потом подумала, вдруг с хозяином. Но когда он начал метаться, поняла, что дикий», — рассказала петербурженка Эльвира. По ее словам, заяц убежал по улице Салова в сторону Софийской улицы.
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Росприроднадзор напоминает, что в появлении диких животных в городе нет ничего удивительного. Причина в том, что жилая застройка подступает к местам обитаниям животных, и они могут принять город за часть леса.
«Не следует пытаться самостоятельно оказать помощь дикому животному. Заяц обладает развитыми сильными задними лапами с острыми и длинными когтями. Попытка поймать животное может обернуться травмами. Также не стоит докучать вниманием животному, которое попало в чуждую ему среду», — отмечают в Росприроднадзоре.
На проезжей части по ночам заяц, попадая в световой пучок фар, не может выбраться из него самостоятельно. Дело в том, что глаза у него расположены по бокам головы и, находясь в световой дорожке, он видит только темноту и воспринимает ее как стену. Поэтому он продолжает делать то, что делал: если бежал — бежать, если стоял — стоять. Автомобилистам не стоит ждать, что заяц сам убежит с дороги. Если позволяет дорожная ситуация, лучше остановиться и приглушить свет фар, и тогда он сможет свернуть на обочину.
«Фонтанка» часто пишет о диких животных, забежавших в Петербург. Так, в феврале заяц бегал по Неве у Кантемировского моста.