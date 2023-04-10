Росприроднадзор прокомментировал видео с зайцем в Купчино и объяснил, почему он не может выскочить из света фар

Ролик опубликовал накануне «Мегаполис» . «Мы стояли — и тут он мимо нас пробежал. Я сначала решила, что померещилось, потом подумала, вдруг с хозяином. Но когда он начал метаться, поняла, что дикий», — рассказала петербурженка Эльвира. По ее словам, заяц убежал по улице Салова в сторону Софийской улицы.

Росприроднадзор напоминает, что в появлении диких животных в городе нет ничего удивительного. Причина в том, что жилая застройка подступает к местам обитаниям животных, и они могут принять город за часть леса.



«Не следует пытаться самостоятельно оказать помощь дикому животному. Заяц обладает развитыми сильными задними лапами с острыми и длинными когтями. Попытка поймать животное может обернуться травмами. Также не стоит докучать вниманием животному, которое попало в чуждую ему среду», — отмечают в Росприроднадзоре.

