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    «Наверное, на Заячий остров». Посмотрите, как по Неве без оглядки убегает ушастый путешественник

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    5 комментариев

    читатель «Фонтанки»

    Вечером во вторник, 7 февраля, гость Петербурга устроил забег по Неве у Кантемировского моста. Судя по видео, пришел он из леса — речь идет о весьма резвом зайце.

    Роликом с ушастым бегуном с «Фонтанкой» поделился очевидец. «Убежал, наверное, на Заячий остров», — пошутил наш собеседник. На кадрах видно, как заяц резво бежит от моста, не оборачиваясь и, видимо, не собираясь останавливаться.

    Как писала «Фонтанка», еще перед Новым годом зайцы в окрестностях Петербурга активизировались. Они устраивали потасовки на дорогах и даже пытались пробраться на «Газпром Арену».

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