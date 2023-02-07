«Наверное, на Заячий остров». Посмотрите, как по Неве без оглядки убегает ушастый путешественник

Вечером во вторник, 7 февраля, гость Петербурга устроил забег по Неве у Кантемировского моста. Судя по видео, пришел он из леса — речь идет о весьма резвом зайце.



Роликом с ушастым бегуном с «Фонтанкой» поделился очевидец. «Убежал, наверное, на Заячий остров», — пошутил наш собеседник. На кадрах видно, как заяц резво бежит от моста, не оборачиваясь и, видимо, не собираясь останавливаться.

