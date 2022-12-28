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    Зайцы активизировались. Они устраивают бокс на дорогах и пытаются пробраться на «Газпром Арену»

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    Перед Новым годом зайцы явно активизировались. Их всё чаще видят в окрестностях Петербурга и даже в самом городе.

    Утром 28 декабря заяц исследовал окрестности стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове, рассказывает читатель «Фонтанки» Даниил. А читательница Даяна поделилась роликом, сделанным около месяца назад по дороге в Белоостров — там два зайца устроили бой прямо на проезжей части.

    «Фонтанка.ру»

    На днях ещё одного зайца, под снегом, показывал комитет по животному миру Ленобласти. А 14 ноября его собрат пытался попасть в торгово-развлекательный комплекс в Московском районе Петербурга, а потом на Витебском развил такую скорость, что обогнал машину.

    Символ наступающего года по восточному календарю — кролик. Они в Петербурге и Ленобласти в дикой природе не водятся, зато зайцев много — больше 43 тысяч беляков и около 500 русаков.

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