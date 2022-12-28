Зайцы активизировались. Они устраивают бокс на дорогах и пытаются пробраться на «Газпром Арену»

Перед Новым годом зайцы явно активизировались. Их всё чаще видят в окрестностях Петербурга и даже в самом городе.



Утром 28 декабря заяц исследовал окрестности стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове, рассказывает читатель «Фонтанки» Даниил. А читательница Даяна поделилась роликом, сделанным около месяца назад по дороге в Белоостров — там два зайца устроили бой прямо на проезжей части.

