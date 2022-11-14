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    На юге Петербурга сняли иллюстрацию охоты за скидками в «чёрную пятницу». В главной роли — заяц

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    Очередное соприкосновение природы и цивилизации наблюдали в Московском районе Петербурга. В торгово-развлекательный комплекс ломился заяц.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Видео с безуспешными попытками прорваться в магазины 14 ноября опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Автор уточняет, что заприметил зайца у ТРК «Континент» у станции метро «Звёздная».

    Заяц скакал у закрытых дверей, скребся и, как добавляют, убежал в неизвестном направлении, потеряв надежду. В комментариях иронизируют: хотел купить шубу на «чёрную пятницу», но опоздал.

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