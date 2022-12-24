Символ года приближается. Посмотрите, как в Ленобласти грациозно скачет под снегом заяц-беляк

Символ наступающего года по восточному календарю — кролик. Они в окрестностях Петербурга не водятся, зато зайцы — еще как: в области живет больше 43 тысяч беляков и около 500 русаков.



Видео с белоснежным зайцем 24 декабря публикует пресс-служба комитета по животному миру Ленобласти. Идет снег, а беляк довольно бодро бегает в темноте, иногда останавливаясь и осматриваясь.

