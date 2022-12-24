Символ года приближается. Посмотрите, как в Ленобласти грациозно скачет под снегом заяц-беляк

Символ наступающего года по восточному календарю — кролик. Они в окрестностях Петербурга не водятся, зато зайцы — еще как: в области живет больше 43 тысяч беляков и около 500 русаков.
Видео с белоснежным зайцем 24 декабря публикует пресс-служба комитета по животному миру Ленобласти. Идет снег, а беляк довольно бодро бегает в темноте, иногда останавливаясь и осматриваясь.
«Заяц — желанный охотничий трофей, добыть который не так-то просто. Во время бега зайцы способны развивать скорость до семидесяти километров в час. Убегая от опасности, зайцы, тем не менее, не покидают территорию, которую считают своей. Всем известно, что зайцы петляют, спасаясь от опасности, а петляют зайцы во время бега не просто так — их левые и правые задние лапы асимметричны от рождения», — отмечают в комитете.
Ранее Росприроднадзор призвал петербургских водителей быть осторожнее и рассказал, чем опасна встреча с зайцем.