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    Символ года приближается. Посмотрите, как в Ленобласти грациозно скачет под снегом заяц-беляк

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    Символ наступающего года по восточному календарю — кролик. Они в окрестностях Петербурга не водятся, зато зайцы — еще как: в области живет больше 43 тысяч беляков и около 500 русаков.

    Видео с белоснежным зайцем 24 декабря публикует пресс-служба комитета по животному миру Ленобласти. Идет снег, а беляк довольно бодро бегает в темноте, иногда останавливаясь и осматриваясь.

    «Заяц — желанный охотничий трофей, добыть который не так-то просто. Во время бега зайцы способны развивать скорость до семидесяти километров в час. Убегая от опасности, зайцы, тем не менее, не покидают территорию, которую считают своей. Всем известно, что зайцы петляют, спасаясь от опасности, а петляют зайцы во время бега не просто так — их левые и правые задние лапы асимметричны от рождения», — отмечают в комитете.

    Ранее Росприроднадзор призвал петербургских водителей быть осторожнее и рассказал, чем опасна встреча с зайцем.

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