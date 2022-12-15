Росприроднадзор объяснил водителям, чем опасна встреча с зайцем на петербургских дорогах

Когда в Петербурге темнеет, водителям следует быть осторожными: на дорогах можно встретить диких животных. Речь не о хищниках — нужно быть готовым даже к появлению зайца. Об этом предупреждает 15 декабря пресс-служба управления Росприроднадзора по СЗФО.



Некоторые животные не могут выбраться из пучка света фар. Например, у зайца глаза расположены по бокам головы: попадая на световую дорожку, он видит только темноту и воспринимает ее как препятствие. Заяц продолжит делать то, чем был занят до попадания на свет: останется стоять на месте или будет бежать дальше.

