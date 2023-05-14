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    Избиение врача скорой помощи в центре Петербурга стало уголовным делом

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    Уголовное дело по статье о побоях возбуждено по факту избиения 33-летнего врача скорой помощи, приехавшего на вызов в дом, стоящий на углу набережной канала Грибоедова и улицы Ломоносова. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 мая. Обвиняемый находится под подпиской.

    Инцидент произошел четыре дня назад. В шестом часу утра на набережную канала Грибоедова приехала скорая помощь, которую вызвали для некой девушки.

    В итоге на врача напал 29-летний знакомый пациентки. Он несколько раз ударил доктора по голове. Тот отделался ушибами и после осмотра в больнице был отпущен домой.

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