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    «Зенит» громко и во «враждебных» цветах отпраздновал в Петербурге. Но в донбасских окопах его не услышали

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    2 комментария
    Сергей Михайличенко//«Фонтанка.ру»
    Сергей Михайличенко//«Фонтанка.ру»
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    Десятое чемпионство (в национальной лиге) футбольного клуба «Зенит» было отпраздновано с помпой былых лет. На тяжелую игру с «Краснодаром» 13 мая петербургская команда вышла в золотой форме, что вкупе с синими гольфами выглядело спорно.

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    На сочетание цветов украинского флага в полицию поступают десятки сообщений — горожане видят крамолу в воздушных шарах, в крышах сараев и даже детских зонтиках. Но в случае с «Зенитом» это очевидно другое.

    Дарья Драй//«Фонтанка.ру»
    Дарья Драй//«Фонтанка.ру»
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    После финального свистка чемпионам вручили кубок и осыпали их золотым серпантином. А затем сине-желтый фирменный автобус прокатил спортсменов по центру города с остановками в знаковых местах.

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    У Медного всадника болельщиков поливали шампанским и подмигивали им — мол, тоже не в восторге от опустошившего стадионы паспорта болельщика.

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    У Ростральных колонн зажгли так, что зарево от фальшфейеров неосведомленные горожане приняли за пожар.

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    На чемпионский парад пришли посмотреть тысячи болельщиков, но присутствовать смогли не все. Самые отъявленные хулиганы из фанатского движения «Зенита» сейчас находятся в зоне боевых действий, в составе добровольческого батальона «Эспаньола». В честь 9 мая они провели товарищеский матч. «Заметим, что никакое фанайди на наших секторах никому не нужно!» — подписывали они свое эффектное видео, посвященное Дню победы.

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    Сергей Михайличенко//«Фонтанка.ру»
    Сергей Михайличенко//«Фонтанка.ру»
    Дарья Драй//«Фонтанка.ру»
    Дарья Драй//«Фонтанка.ру»

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