Десятое чемпионство (в национальной лиге) футбольного клуба «Зенит» было отпраздновано с помпой былых лет. На тяжелую игру с «Краснодаром» 13 мая петербургская команда вышла в золотой форме, что вкупе с синими гольфами выглядело спорно.
На сочетание цветов украинского флага в полицию поступают десятки сообщений — горожане видят крамолу в воздушных шарах, в крышах сараев и даже детских зонтиках. Но в случае с «Зенитом» это очевидно другое.
После финального свистка чемпионам вручили кубок и осыпали их золотым серпантином. А затем сине-желтый фирменный автобус прокатил спортсменов по центру города с остановками в знаковых местах.
У Медного всадника болельщиков поливали шампанским и подмигивали им — мол, тоже не в восторге от опустошившего стадионы паспорта болельщика.
У Ростральных колонн зажгли так, что зарево от фальшфейеров неосведомленные горожане приняли за пожар.
На чемпионский парад пришли посмотреть тысячи болельщиков, но присутствовать смогли не все. Самые отъявленные хулиганы из фанатского движения «Зенита» сейчас находятся в зоне боевых действий, в составе добровольческого батальона «Эспаньола». В честь 9 мая они провели товарищеский матч. «Заметим, что никакое фанайди на наших секторах никому не нужно!» — подписывали они свое эффектное видео, посвященное Дню победы.