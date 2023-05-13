«Охота на ведьм началась». Петербуржцы зачастили с жалобами на все украинское

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Практически ежедневно, по данным «Фонтанки», в полицию поступают разнообразные жалобы на все «вражеское», сине-желтое. Жители Петербурга просят проверить странных соседей, которые якобы приехали из Украины, подозрительные машины на украинских номерах, сараи с цветными крышами, воздушные шарики и много чего еще.



Разбираются со всем этим, как правило, участковые. Те, на кого доносят, вынуждены писать объяснительные и оправдываться.

Второй раз за весну граждане сообщают в полицию об автомобиле Nissan Terrano. Серебристый кроссовер ездит на местных номерах, на его крыше закреплен багажник, усеянный различными стикерами. Один из них — выцветший и практически уже нечитаемый — не дает покоя лицам с острым зрением. Это наклейка с украинским гербом. Солнце уже выжгло желтый цвет, оставив лишь небесно голубой и еле уловимые контуры трезубца.



Фото: читатель «Фонтанки» Вадим Поделиться Поделиться





Владелец машины — 52-летний уроженец Хмельницкой области Вадим. В Петербурге он живет с 2000 года. К особому вниманию со стороны наблюдательных прохожих он относится спокойно, можно сказать, с юмором.



«Хорошо, что у нас люди бдительные. Это радует. Плохо только, что, когда убивают или грабят, свидетелей почему-то никогда нету, а как дурью маяться, так все могут. У меня эта наклейка висит с 2000 года, я сам родом с Украины, мне ее приклеил мой друг на багажник. Я с ней езжу давно, она уже выгорела вся, но, тем не менее, кому-то она мешает. Там уже почти не видно, что трезубец изображен. Я объяснительную писал. Мне в полиции сказали, что это очень плохо, но сдирать не заставили», — рассказал Вадим.



Он считает странным тот факт, что люди обращают внимание на флаги Украины, а на флаги «недружественных» стран — нет. Свою наклейку он сдирать не собирается. «Охота на ведьм началась», — с иронией отмечает Вадим и показывает стикер, который даже специально рассмотреть сложно.

«Почему у нас по стране ездят машины с американскими и английскими наклейками? Их же никто не заставляет сдирать, почему я должен сдирать украинский? Против нас весь мир, скажем так, воюет, и все спокойно к флагам этих стран относятся. Мне участковый сказал, что сейчас люди жалуются даже на те машины, которые ездят с украинскими номерами. Это ж полный бред, ну елки-палки... Ну если машина с украинскими номерами в России, это же не просто так. Я вчера с человеком разговаривал во дворе, по работе приехал. Вот у него машина с украинскими номерами. Он говорит: «Я на ней не езжу, потому что жалуются, потом в полицию ходить, мне это на фиг не надо», — вспоминает собеседник «Фонтанки».



Багажник машины Вадима усыпан разными стикерами. Даже японский флаг есть, но к нему пока никто придраться не додумался.

«У меня там самурай, японский флаг, так как машина японская. Танк наклеен, охотник за привидениями, ежик в тумане, чижик-пыжик, надпись «самец», дрифтовые всякие наклейки. Некоторое время у меня вымпел висел с украинским флагом, его я снял, — рассказал мужчина. — Я после 2014 года несколько раз ездил по Украине с российскими номерами. Мне говорили: «Тебе жопа будет». Я был в Винницкой области, в Житомирской, Полтавской, в самом Киеве — никто не останавливал, никто ничего не говорил. Правда, это было до СВО. Везде люди адекватные. Здесь, в Петербурге, только в самом начале операции (мы с дочкой заехали перекусить в кафе на Садовой) мне на грязном стекле написали ZOV и на месте, где вымпел висел, черной изолентой наклеили букву Z», — рассказал Вадим.



Несмотря ни на что, уроженец Украины сохраняет спокойствие и с пониманием относится к тому, что люди жалуются на его маленькую выгоревшую наклейку.

«Каждый с ума сходит по-своему. Я понимаю, что родина — как уродина. Но она мне нравится. Че, мне теперь отказываться от нее? Я там родился, я там жил. Когда уехал в Питер учиться, меня там все начали москалем называть. Но мне по барабану. Я в Союзе родился и вырос, я знаю, как родину любить, а дураков везде хватает», — подытожил петербуржец.

На этой неделе житель одного из домов на Ириновском проспекте пожаловался на сине-желтые цвета, украшающие балкон соседа. Полиция провела проверку: то, что показалось бдительному мужчине флагом, оказалось воздушными шарами. После визита сотрудников правоохранительных органов собственники квартиры декор убрали.



Чуть ранее в деревне Хамонтово под Волховом Ленинградской области некий дачник сообщил о сине-желтой крыше сеновала. Фермера посетила полиция и попросила хотя бы перед 9 Мая что-то сделать с этим сочетанием цветов. Мужчине пришлось объяснять, что злого умысла в его действиях не было — какой был тент, такой и постелил перед дождливой осенью.

