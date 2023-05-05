«Где я вам новый тент рожу?» В Ленобласти дачник натравил на фермера силовиков из-за сине-желтой крыши

Бдительный гражданин нажаловался на сине-желтый цвет крыши сеновала в деревне Хамонтово под Волховом. Во владельце постройки он усмотрел возможного пособника Украины и сообщил куда надо. 47news сообщает , что информация тут же дошла до ФСБ.

На место приехал человек из районной администрации, спросил у фермера, как это понимать. Житель деревни на это ответил, что у него просто желтый тент порвался на сеновале, вот он и нашел другой, чтобы перекрыть. Он оказался синего цвета. Никакой политики.

«Кстати, дельную вещь сказал: у нас же президент говорит, что мы не с украинцами воюем, а с их властью. Тогда при чем тут флаг?» — прокомментировал ситуацию глава районной администрации Алексей Брицун, добавив, что вблизи всё выглядит иначе.

Вблизи на крыше сеновала и правда видно еще и зеленый, а также серый тенты. К слову, фермер — 53-летний Игорь Терентьев год назад перебрался в деревню из Петербурга вместе с женой. Тенты закинул на крышу еще осенью, когда начались дожди. Он рассказал корреспонденту, как к нему приезжали из администрации и полиции, но отнеслись с пониманием. Только на День Победы попросили что-нибудь придумать.



— То есть вам покупать новый тент?

— В том-то и дело — вопрос, где я его рожу. Я так и сказал: может, денег дадите? И всё равно мне никто до 9-го не успеет привезти.