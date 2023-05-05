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    «Где я вам новый тент рожу?» В Ленобласти дачник натравил на фермера силовиков из-за сине-желтой крыши

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    Бдительный гражданин нажаловался на сине-желтый цвет крыши сеновала в деревне Хамонтово под Волховом. Во владельце постройки он усмотрел возможного пособника Украины и сообщил куда надо. 47news сообщает, что информация тут же дошла до ФСБ.

    47news

    На место приехал человек из районной администрации, спросил у фермера, как это понимать. Житель деревни на это ответил, что у него просто желтый тент порвался на сеновале, вот он и нашел другой, чтобы перекрыть. Он оказался синего цвета. Никакой политики.

    «Кстати, дельную вещь сказал: у нас же президент говорит, что мы не с украинцами воюем, а с их властью. Тогда при чем тут флаг?» — прокомментировал ситуацию глава районной администрации Алексей Брицун, добавив, что вблизи всё выглядит иначе.

    Фото: 47news
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    Вблизи на крыше сеновала и правда видно еще и зеленый, а также серый тенты. К слову, фермер — 53-летний Игорь Терентьев год назад перебрался в деревню из Петербурга вместе с женой. Тенты закинул на крышу еще осенью, когда начались дожди. Он рассказал корреспонденту, как к нему приезжали из администрации и полиции, но отнеслись с пониманием. Только на День Победы попросили что-нибудь придумать.

    — То есть вам покупать новый тент?

    — В том-то и дело — вопрос, где я его рожу. Я так и сказал: может, денег дадите? И всё равно мне никто до 9-го не успеет привезти.

    — Как будете выходить из ситуации?

    — Мы тут с мужиками подумали, поменяем местами желтый и зеленый.

    — Смотрите, чтобы флаг какой-нибудь недружественной страны не вышел.

    — Будем делать Гондурас, — рассмеялся собеседник.

    (Кстати, сине-белый, может, и получится).

    Фото: 47news

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