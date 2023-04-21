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    Фанаты обратились к «Зениту»: Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!

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    14 комментариев

    Фанаты футбольного клуба «Зенита» опубликовали в YouTube клип против Fan ID и осудили поведение клуба, установившего на опустевшей фанатской трибуне сцену для выступления музыкальных групп.

    «Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!» — говорится в ролике.

    В финале видео появляется лозунг Stop Fan ID на фоне трибун «Газпром Арены».

    Напомним, что фанаты «Зенита» бойкотируют Fan ID. Из-за этого они перестали ходить на домашние матчи петербургской команды на «Газпром Арене». Взамен они переключились на другие виды спорта, например на гандбол.

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    Комментарии 14

    jfg332221 Апр 2023 в 20:16
    Молодцы! 👍
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