Фанаты обратились к «Зениту»: Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!

Фанаты футбольного клуба «Зенита» опубликовали в YouTube клип против Fan ID и осудили поведение клуба, установившего на опустевшей фанатской трибуне сцену для выступления музыкальных групп.
«Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!» — говорится в ролике.
В финале видео появляется лозунг Stop Fan ID на фоне трибун «Газпром Арены».
Напомним, что фанаты «Зенита» бойкотируют Fan ID. Из-за этого они перестали ходить на домашние матчи петербургской команды на «Газпром Арене». Взамен они переключились на другие виды спорта, например на гандбол.