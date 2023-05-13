«Зенит» спас церемонию награждения и сделал счастливым Миллера

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Зенит» чуть не проиграл «Краснодару» и едва не смазал впечатления от празднования десятого чемпионства. Но спас команду на шестой добавленной минуте один из самых критикуемых игроков.

Странное решение не праздновать десятое в истории чемпионство «Зенита» сразу после матча со «Спартаком» сразу обросло слухами. Почти официальная версия, которую проговаривали не под запись даже некоторые сотрудники петербургского клуба и которая позже появилась в телеграм-каналах: клуб хотел, чтобы получилось грандиозно, красиво и безопасно. А якобы в условиях, когда вопрос завоевания титула до последнего момента был неочевиден, выполнить все пункты было невозможно.



Однако почти сразу появилась и другая версия: на стадионе просто отсутствовал глава «Газпрома» Алексей Миллер, а без него праздновать ну никак нельзя. Эту версию косвенно подтверждает и тот факт, что чемпионский кубок в Петербург все-таки привезли, но в последний момент его решили не вручать. Опять же за счет переноса торжественного события можно было собрать неплохую аудиторию на матче с «Краснодаром», который уже не имел турнирного значения.

Накануне Сергея Семака спрашивали про мотивацию. Он заверил, что под его руководством команда всегда будет играть на победу. И едва не соврал.



Состав был почти боевой, за исключением пары имен: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Андрей Мостовой, Иван Сергеев. Самый неожиданный в списке, конечно, Алип, с которым, по слухам, Семак расстанется без капли сожаления.

На поле футболисты «Зенита» вышли в золотых футболках и с обновленной эмблемой, над которой красовались две звезды — по одной за каждые пять чемпионств. Впрочем, не всю айдентику удалось оперативно сменить. Некоторые точки продаж на стадионе по-прежнему украшал старый логотип. Еще один шатер со звездой неожиданно появился при входе на стадион: это была палатка Минобороны, где можно было подписать контракт на службу в армии РФ — эффектная коллаборация брендов.



«Зенит» начал по-чемпионски. Малком бомбанул из-за пределов штрафной уже на 15-й минуте.



Но потом что-то забуксовало в игре десятикратных. «Краснодар», у которого с мотивацией точно был порядок, вслед за этим провел несколько неплохих атак. У петербуржцев тоже были шансы увеличить преимущество. Тот же Иван Сергеев под конец первого тайма бил в створ, но вратарь гостей Матвей Сафонов сумел спасти, а судья еще увидел и офсайд.

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Во втором тайме «Краснодар» активизировался еще сильнее, и почти сразу счет сравнял Михайло Баньяца ударом после углового.



А следом второй за «Краснодар» забил уроженец Кингисеппа и воспитанник СДЮШОР «Зенит» Алексей Ионов.



Все шло к не самому приятному результату для «Зенита». Основное время закончилось. Судья добавил шесть минут, и именно на шестой добавленной Матео Кассьерра, которого часто по ходу сезона критиковали за низкую эффективность, вколотил мяч в ворота и спас команду от поражения.



И хотя игра не имела турнирного значения, эмоции главного тренера и всей скамейки запасных после гола Кассьерры были очень яркими.



И вот наконец наступил момент официального награждения. Игроки петербургском команды получили из рук главы «Газпрома» Алексея Миллера и президента РФС Александра Дюкова золотые медали и чемпионский кубок. Сверху на них просыпался золотой серпантин. Миллер на радостях обнимался с гендиректором клуба Александром Медведевым, трепал по волосам Сергея Семака и о чем-то шутил с бразильскими легионерами. Кажется, не было в этот момент более счастливого человека.

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А дальше по плану у чемпионов — парад по городу. Всего будет пять остановок в знаковых для Петербурга точках: Медный всадник, Гостиный двор, Малая Конюшенная улица, Ростральные колонны, Петропавловская крепость.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»