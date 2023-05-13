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    Яхты, мальки и десятки артистов ждут зрителей в Парке 300-летия на Празднике корюшки

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    В Парке 300-летия Праздник корюшки (0+) «общенародный». Уже с 11.40 13 мая петербургские рыбаки посоревнуются в навыках на специальном конкурсе, а музыканты начнут большую программу.

    Фото: википедия
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    Официально фестиваль открывается Шествием от главного входа в парк в 14.00, но даже до этого программа довольно насыщена. Например, в парке выступают лауреат международного вокального конкурса, актриса Наталья Грумад и солистка Мариинского театра, меццо-сопрано Елизавета Захарова.

    До вечера на сцену выйдут больше десятка гостей: среди них — солисты театра «Петербургская оперетта» Анастасия Ларионова и Александр Конюхов, скрипач-виртуоз Александр Якушев, рок-группа «Князь Мансуров», артисты цирка.

    В 17.12 стартует эко-акция Зарыбление — в воду отпустят множество мальков, чтобы восстановить природный баланс. Рыб в этот уик-энд отправляют в плавание и на другом Празднике корюшки — в Петропавловской крепости.

    «Общенародный» фестиваль продолжится 14 мая. В этот день организаторы предлагают также слушать музыку, а в один из часов собраться у бассейна, чтобы повеселиться, половив рыбу тельняшками.

    Все выходные на воде Финского — яхты и кайтсëрфы. Спортсмены будут устраивать гонки и учить азам спорта желающих.

    Подробности программы в паблике мероприятия ВКонтакте.

    Фото: википедия

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