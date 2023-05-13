Яхты, мальки и десятки артистов ждут зрителей в Парке 300-летия на Празднике корюшки

В Парке 300-летия Праздник корюшки (0+) «общенародный». Уже с 11.40 13 мая петербургские рыбаки посоревнуются в навыках на специальном конкурсе, а музыканты начнут большую программу.

Официально фестиваль открывается Шествием от главного входа в парк в 14.00, но даже до этого программа довольно насыщена. Например, в парке выступают лауреат международного вокального конкурса, актриса Наталья Грумад и солистка Мариинского театра, меццо-сопрано Елизавета Захарова.

До вечера на сцену выйдут больше десятка гостей: среди них — солисты театра «Петербургская оперетта» Анастасия Ларионова и Александр Конюхов, скрипач-виртуоз Александр Якушев, рок-группа «Князь Мансуров», артисты цирка.

В 17.12 стартует эко-акция Зарыбление — в воду отпустят множество мальков, чтобы восстановить природный баланс. Рыб в этот уик-энд отправляют в плавание и на другом Празднике корюшки — в Петропавловской крепости.

«Общенародный» фестиваль продолжится 14 мая. В этот день организаторы предлагают также слушать музыку, а в один из часов собраться у бассейна, чтобы повеселиться, половив рыбу тельняшками.

