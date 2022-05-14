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    На пляже Петропавловской крепости завершился первый день фестиваля корюшки. Смотрите, как это было

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    9 комментариев

    Первый день фестиваля корюшки завершился на пляже Петропавловской крепости 14 мая. Праздник проходит впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии и привлёк сотни петербуржцев и гостей города, которые выстраивались в гигантские очереди.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    На фестивале можно было ловить рыбу прямо руками или состязаться «кто лучший рыбак» в классическом стиле. На акции «Зарыбление» все желающие могли выпустить в Неву мальков лосося. Ну и конечно же, все желающие насладились самой корюшкой.

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    Один из главных пунктов программы — поедание «Генеральской ухи». Её повара собираются приготовить по рецепту Александра Меншикова, который нашли в старинных записях.

    15 мая праздник продолжится. Вход свободный для всех. Открыто с 11:00 до 18:00.

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    Комментарии (9)

    Kezevo
    Наелись рыбы по цене хорошей говядины?
    274704264
    Русская забава, потратить выходной ,чтобы постоять в очереди и купить вдвое дороже корюшку. Вся жизнь - одна сплошная очередь везде. Стадо.
    AlBerkut
    Какая там акция была? Zарыбление?
    Лососи за Россию? 😉😂😂😂😂😂
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