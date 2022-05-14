На пляже Петропавловской крепости завершился первый день фестиваля корюшки. Смотрите, как это было

Первый день фестиваля корюшки завершился на пляже Петропавловской крепости 14 мая. Праздник проходит впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии и привлёк сотни петербуржцев и гостей города, которые выстраивались в гигантские очереди.

На фестивале можно было ловить рыбу прямо руками или состязаться «кто лучший рыбак» в классическом стиле. На акции «Зарыбление» все желающие могли выпустить в Неву мальков лосося. Ну и конечно же, все желающие насладились самой корюшкой.

Один из главных пунктов программы — поедание «Генеральской ухи». Её повара собираются приготовить по рецепту Александра Меншикова, который нашли в старинных записях.



15 мая праздник продолжится. Вход свободный для всех. Открыто с 11:00 до 18:00.

