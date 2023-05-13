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    Вы рациональный или творческий? Быстрый тест на то, какое полушарие мозга у вас доминирует

    Согласно теории, каждое полушарие отвечает за совершенно разные виды деятельности

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    4 комментария
    За творческую активность отвечает правое полушарие мозга, а за логику и рациональность — левое
    За творческую активность отвечает правое полушарие мозга, а за логику и рациональность — левоеФото: Елена Латыпова / NGS55.RU
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    Наши коллеги из журнала «Вокруг света» говорят о том, что в популярной психологии существует теория о доминировании полушарий мозга. Согласно этой концепции, каждое полушарие отвечает за различные виды деятельности: левое — за логику, а правое — за творческую активность. Проверим, какое полушарие доминирует у вас? Посмотрите внимательно на картинку и выберите то лицо, которое кажется вам наиболее счастливым.

    Какое лицо вы считаете наиболее счастливым?

    Какое лицо вы считаете наиболее счастливым?

    Доминирование полушарий — это одно дело, но знаете ли вы, что может вытворять мозг с нашей памятью? Он то и дело стремится обвести её вокруг пальца. Например, вам навстречу идет подозрительно знакомый человек, и вы уже готовы с ним поздороваться. Но приблизившись, вы понимаете, что обознались. На деле в этот момент мозг опознал в незнакомце черты вашего друга. Но когда мозг извлекает информацию из памяти, он в то же время ее перезаписывает, поэтому каждый новый раз вместо неповторимого оригинала вы получаете пиратскую копию.

    Кроме того, иногда впечатления со временем смешиваются с чужими рассказами. Ученые даже подсчитали, что примерно 40% наших воспоминаний о детстве — ложные. А иногда разные воспоминания могут случайно наложиться друг на друга. Из-за этого происходят совсем не смешные случаи, когда свидетели как бы «опознают» невиновных, и более забавные эффекты вроде дежавю. Кстати, больше остальных дежавю могут испытывать на себе заядлые путешественники.

    — Преимущественно все города устроены одинаково, и за каждым поворотом вас может ждать то, что вы уже не раз видели в других местах, и это не больше чем узнавание, — говорит специалист по автобиографической памяти Анна Горбунова. — Новые места провоцируют конфликт между ощущением, что местность вам уже знакома, и пониманием, что вы здесь никогда не были, — просто в опыте есть что-то очень похожее.

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    Вы рациональный или творческий? Быстрый тест на то, какое полушарие мозга у вас доминирует

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    За творческую активность отвечает правое полушарие мозга, а за логику и рациональность — левое
    За творческую активность отвечает правое полушарие мозга, а за логику и рациональность — левоеФото: Елена Латыпова / NGS55.RU

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    ТестПсихологияМозгПолушарияДоминант
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