    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, зап

    769мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd75.88eur82.89

    Медведев рассказал о мошенничестве в международных договорах с помощью «заумных толкований»

    783
    6 комментариев

    На XI Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) 12 мая выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он рассказал о мошенничествах, которые есть в международных соглашениях.

    Как поделился Медведев, есть ситуации, когда государство подписывает международный договор и трактует его буквально, но через несколько лет без согласия сторон обязанности расширяются при помощи «разного рода заумных судебных толкований».

    «Это и произошло с Европейской конвенцией о правах человеках. Именно это и происходит с соглашением о защите инвестиций и с другими конвенциями <…> Придумываются различные научные названия и определения — типа судейского активизма, эволюционного толкования и прочей разнообразной чуши <…> Это можно назвать совсем простым словом — это чистой воды мошенничество», — сказал зампред Совбеза РФ в ходе своего выступления.

    Также Дмитрий Медведев назвал «фатальную ошибку» в международных правовых нормах, которую допустили страны-победители после окончания Второй мировой войны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дмитрий МедведевМеждународный договоры
    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close