Медведев рассказал о мошенничестве в международных договорах с помощью «заумных толкований»

На XI Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) 12 мая выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он рассказал о мошенничествах, которые есть в международных соглашениях.

Как поделился Медведев, есть ситуации, когда государство подписывает международный договор и трактует его буквально, но через несколько лет без согласия сторон обязанности расширяются при помощи «разного рода заумных судебных толкований».

«Это и произошло с Европейской конвенцией о правах человеках. Именно это и происходит с соглашением о защите инвестиций и с другими конвенциями <…> Придумываются различные научные названия и определения — типа судейского активизма, эволюционного толкования и прочей разнообразной чуши <…> Это можно назвать совсем простым словом — это чистой воды мошенничество», — сказал зампред Совбеза РФ в ходе своего выступления.