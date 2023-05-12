Медведев назвал «фатальную ошибку» стран-победителей во Второй мировой войне

После окончания Второй мировой войны в международные правовые нормы не были заложены механизмы защиты от доминирования одного из государств-победителей. Это привело к тому, что международное право потеряло объективность, заявил в ходе пленарного заседания на Петербургском международном юридическом форуме заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 12 мая.



«К сожалению, надо признать, что страны-победители, в том числе и наша страна, допустили фатальную ошибку. Они не заложили в архитектуру послевоенных институтов коллективной безопасности механизм защиты от одного или нескольких государств узурпировать всю систему в собственных интересах. Наверно, это результат всеобщей эйфории», — заявил Медведев.