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    Медведев назвал «фатальную ошибку» стран-победителей во Второй мировой войне

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    После окончания Второй мировой войны в международные правовые нормы не были заложены механизмы защиты от доминирования одного из государств-победителей. Это привело к тому, что международное право потеряло объективность, заявил в ходе пленарного заседания на Петербургском международном юридическом форуме заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 12 мая.

    «К сожалению, надо признать, что страны-победители, в том числе и наша страна, допустили фатальную ошибку. Они не заложили в архитектуру послевоенных институтов коллективной безопасности механизм защиты от одного или нескольких государств узурпировать всю систему в собственных интересах. Наверно, это результат всеобщей эйфории», — заявил Медведев.

    Он добавил, что после после ухода СССР с исторической сцены баланс сил был смещен, США и страны НАТО стали воспринимать победу во Второй мировой войне как свою личную.

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