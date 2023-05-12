Автомобиль сбил мужчину с ребенком на самокате на Новочеркасском. ДТП попало на видео

Водитель автомобиля и водитель самоката не разъехались на перекрестке в Красногвардейском районе Петербурга утром 12 мая. Досталось при этом ребенку, который ехал вместе со взрослым на самокате.

ДТП случилось около 8 часов утра на пересечении Новочеркасского проспекта с Комаровским проездом, рассказал порталу «Мегаполис» очевидец. Водитель автомобиля Nissan повернул с Новочеркасского на Комаровский и на пешеходном переходе сбил мужчину и мальчика, которые ехали вдвоем на одном самокате. Самокатчик при этом, судя по записи с видеорегистратора, вырулил на «зебру» с проезжей части. Начало его маневра от водителя скрыл проезжающий перекресток троллейбус. В то же время пешеходам на «зебре» горел зеленый.