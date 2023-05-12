Автомобиль сбил мужчину с ребенком на самокате на Новочеркасском. ДТП попало на видео

Водитель автомобиля и водитель самоката не разъехались на перекрестке в Красногвардейском районе Петербурга утром 12 мая. Досталось при этом ребенку, который ехал вместе со взрослым на самокате.
ДТП случилось около 8 часов утра на пересечении Новочеркасского проспекта с Комаровским проездом, рассказал порталу «Мегаполис» очевидец. Водитель автомобиля Nissan повернул с Новочеркасского на Комаровский и на пешеходном переходе сбил мужчину и мальчика, которые ехали вдвоем на одном самокате. Самокатчик при этом, судя по записи с видеорегистратора, вырулил на «зебру» с проезжей части. Начало его маневра от водителя скрыл проезжающий перекресток троллейбус. В то же время пешеходам на «зебре» горел зеленый.
В последний момент автомобилист дал по тормозам, но избежать столкновения не удалось. От удара и мужчина, и мальчик, упали с самоката. Водитель «Ниссана» тут же выскочил проверить, что с ребенком. Получили ли мужчина с мальчиком травмы, уточняется.
Отметим, что ПДД, в которые теперь внесены и средства индивидуальной мобильности, запрещают ездить на самокатах вдвоем. Кроме того, пересекать дорогу по пешеходному переходу полагается спешившись.