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    «Мухомор не даст вам спать». Эксперты развенчали миф о пользе опасного гриба для нервов

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    Пациента, которого доставили в НИИ скорой помощи после отравления мухоморами, выписали из больницы.

    Об этом 11 мая сообщает комздрав Петербурга в своем телеграм-канале. В ведомстве подтвердили, что отравление мужчина получил, принимая БАДы для улучшения сна. Что крайне удивило медиков, так как действующие вещества мухомора (иботеновая кислота и мусцимол) не просто вызывают возбуждение нервной системы, но и убивают её клетки.

    «Поэтому "хороший сон при приеме мухоморов" — это миф», — уверены в комздраве.

    «Фонтанка» писала, что пациента с отравлением грибами доставили в больницу 9 мая. Он купил через Интернет пилюли и, судя по всему, переборщил с их приемом.

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    ГрибОтравление грибамиМухоморБольница
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