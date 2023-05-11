«Мухомор не даст вам спать». Эксперты развенчали миф о пользе опасного гриба для нервов

Пациента, которого доставили в НИИ скорой помощи после отравления мухоморами, выписали из больницы.



Об этом 11 мая сообщает комздрав Петербурга в своем телеграм-канале. В ведомстве подтвердили, что отравление мужчина получил, принимая БАДы для улучшения сна. Что крайне удивило медиков, так как действующие вещества мухомора (иботеновая кислота и мусцимол) не просто вызывают возбуждение нервной системы, но и убивают её клетки.



«Поэтому "хороший сон при приеме мухоморов" — это миф», — уверены в комздраве.



«Фонтанка» писала, что пациента с отравлением грибами доставили в больницу 9 мая. Он купил через Интернет пилюли и, судя по всему, переборщил с их приемом.

