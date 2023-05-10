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    Борьба за сон закончилась для петербуржца больницей и диагнозом «отравление мухоморами»

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    БАДы, купленные в Интернете, сыграли плохую шутку с жителем Петербурга, который просто хотел выспаться.

    39-летнего мужчину привезли накануне около половины седьмого вечера из поликлиники в НИИ скорой помощи, стало известно «Фонтанке» 10 мая. В стационаре пациенту, по предварительной информации, поставили диагноз «острое отравление грибами», а именно мухоморами. После промывки желудка мужчину поместили в отделение токсикологии.

    Сотрудники полиции связались с близкими пациента, которые объяснили произошедшее приемом БАДов. Мужчина якобы купил их через Интернет, так как они обещали улучшение сна и успокоение нервной системы. 9 мая он позвонил девушке и сказал, что чувствует себя плохо. Она предположила, что он принял чрезмерную дозу препарата.

    Проводится проверка.

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