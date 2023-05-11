Самокатчик тяжело пострадал в ДТП на Авиаконструкторов. К травмам добавилась алкогольная интоксикация

Среда, 10 мая, отметилась в Петербурге несколькими происшествиями с участием самокатов, в которых пострадали люди. Одно из них закончилось тяжелыми травмами.



Около 19:50 у дома 32 по проспекту Авиаконструкторов легковой автомобиль сбил 36-летнего мужчину, который переезжал пешеходный переход на электросамокате, стало известно «Фонтанке» 11 мая . В результате самокатчик получил сочетанную травму головы и позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и несколько переломов, у него также выявили алкогольную интоксикацию. В тяжелом состоянии мужчину доставили в шоковую операционную.