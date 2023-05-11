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    Самокатчик тяжело пострадал в ДТП на Авиаконструкторов. К травмам добавилась алкогольная интоксикация

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    Среда, 10 мая, отметилась в Петербурге несколькими происшествиями с участием самокатов, в которых пострадали люди. Одно из них закончилось тяжелыми травмами.

    Около 19:50 у дома 32 по проспекту Авиаконструкторов легковой автомобиль сбил 36-летнего мужчину, который переезжал пешеходный переход на электросамокате, стало известно «Фонтанке» 11 мая. В результате самокатчик получил сочетанную травму головы и позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и несколько переломов, у него также выявили алкогольную интоксикацию. В тяжелом состоянии мужчину доставили в шоковую операционную.

    Еще два самокатчика 10 мая получили травмы, не удержавшись на своем транспорте. В 9:50 у дома 12, корпус 1, по Срендерогатской улице 23-летняя девушка упала с электросамоката и ушибла лицо и колено. А десять минут спустя на перекрестке Ленинского проспекта и Кубинской улицы с электросамоката упал 31-летний мужчина. У него травма оказалась серьезнее — закрытый перелом стопы. Но состояние обоих врачи оценили как удовлетворительное.

    А около половины одиннадцатого часа утра у дома 10 на территории поселка Ленсоветовский в Шушарах электросамокатчик сбил 43-летнего мужчину. Пешехода увезли в больницу с подозрением на перелом позвоночника.

    Еще один случай произошел вечером в Кудрово. На Европейском проспекте самокатчик въехал в открывшуюся водительскую дверь автомобиля и получил травмы средней тяжести.

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    Комментарии 11

    Гость11 Мая 2023 в 12:26
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