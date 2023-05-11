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    Это был не сбитый пешеход. ДТП в Кудрово произошло после резкого открытия двери

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    В летний сезон водителям и пассажирам автомобилей надо аккуратнее открывать двери. Если сделать это неожиданно, не убедившись в безопасности, может пострадать человек. Такое ДТП произошло минувшим вечером в Кудрово.

    В «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» появилось видео последствий: мужчину укладывали на носилки. Подписчики предполагали, что это сбитый пешеход. Однако это не так.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали обстоятельства. 10 мая в 21:44 у дома 13 по Европейскому проспекту водитель открыл дверь стоящего автомобиля, в неё въехал человек на самокате. Самокатчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.


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